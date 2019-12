Plusieurs propriétaires d'une Tesla réclamaient un mode camping. La fonctionnalité aura mis du temps à arriver.

En juillet 2018, Elon Musk annonçait le développement d’un mode camping pour les Model S, Model X et Model 3. La fonctionnalité, très attendue par les propriétaires férus de sorties champêtres, est désormais disponible — selon les informations d’Electrek publiées le 23 décembre. Elle fait partie de la mise à jour en cours de déploiement — d’abord aux États-Unis.

Le Camp Mode est une sorte d’évolution de l’option qui permet de garder la climatisation active quand la voiture est éteinte (notamment pour garder ses animaux au frais quand on part faire des courses). Si appréciable soit-elle, cette nouveauté ne permettra pas d’offrir autant de possibilités que la configuration camping du pickup Cybertruck — ou de celle du Rivian R1T.

We’re adding a “party & camper mode” soon to S/3/X, so your car can maintain air flow, temp, selective lights, music & power devices for 48 hours or more while parked. Big batteries rock …

— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2018