Le gros tout-terrain Classe G de Mercedes va avoir droit à une version 100 % électrique.

Grâce à sa marque EQC lancée avec un SUV, Mercedes a désormais un pied dans l’électrique. D’ici 2022, le catalogue comprendra pas moins de dix modèles différents, fruits d’un investissement massif de 10 milliards d’euros. Et parmi les voitures proposées, il y aura peut-être l’imposant Classe G, un gros tout-terrain qui consomme beaucoup.

L’information nous vient de Sascha Pallenberg, responsable de la transformation numérique, qui a cité son CEO sur Twitter le 7 novembre. On découvre que le Classe G a bien failli être abandonné. Finalement, il passera également à l’électrification.

#Daimler CEO Källenius : ”There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G-Class" #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y

