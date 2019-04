Mercedes a décidé de marquer l'histoire en lançant une édition spéciale de son EQC, son premier SUV électrique.

Mercedes est plus que jamais prêt à embrasser la mobilité électrique. À l’occasion d’un communiqué de presse publié le 17 avril dans le cadre du salon automobile de New York, la firme allemande a dévoilé une édition spéciale de son SUV électrique. Baptisée EQC Edition 1886, elle rend hommage à la Benz Patent-Motorwagen, considérée comme la première voiture de l’histoire.

Pour Mercedes, cette version marque un tournant dans l’histoire du géant de l’automobile. « Il y a plusieurs années, nous avons été les premiers à révolutionner la mobilité individuelle. C’est désormais au tour de l’EQC de symboliser un nouveau départ », explique Britta Seeger, en charge des ventes. On rappellera toutefois que Mercedes n’est en rien pionnier en matière de mobilité électrique.

Quelques petits changements esthétiques

Il faut être un peu observateur pour différencier l’EQC normale de la déclinaison 1886. Uniquement disponible en gris métallique (le côté Flèche d’Argent), elle se distingue surtout par sa grille peinte en noir ultra brillant. On retrouve aussi des inserts, çà et là, comme l’écriture 1886 sur les selleries exclusives et la commande centrale. En bref, on achètera l’EQC Edition davantage pour la référence historique que pour le style.

Du côté des performances, on retrouve celles de l’EQC :

Autonomie comprise entre 445 et 471 kilomètres selon le cycle NEDC, très optimiste ;

Quatre roues motrices ;

Puissance de 300 kW (équivalente à 408 chevaux) ;

0 à 100 km/h avalé en 5,1 secondes ;

Vitesse maximale limitée à 180 km/h.

L’EQC 1886 Edition pourra bientôt être commandé en Allemagne et sur les marchés européens. Mercedes a également profité de l’événement américain pour officialiser l’EQB, un SUV électrique plus compact attendu pour 2021. D’ici 2025, la marque aura dix voitures électriques dans son catalogue.

Crédit photo de la une : Mercedes Signaler une erreur dans le texte