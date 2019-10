Unu sortira au printemps 2020 un nouveau scooter très attendu, en 7 coloris. Le constructeur allemand a prévu de nombreuses modifications pour ce nouveau deux-roues équivalent 50.

Unu est une des références du scooter électrique, notamment en France, et son prochain modèle est l’un des plus attendus de 2020. Pour faire patienter les aficionados, la marque a diffusé le 16 octobre 2019 de nombreuses nouvelles images de son futur scooter équivalent 50cc, intitulé sobrement Unu.

Voici tout ce que l’on sait sur le futur deux-roues très scruté.

Caractéristiques

Le nouvel Unu ne dépassera pas les 45km/h, officiellement en tout cas, et promet d’être « premièr.e au démarrage au feu », ce qui signifierait une capacité d’accélération importante.

Unu vante aussi la grandeur de son coffre, qui permettrait d’accueillir à la fois les deux batteries, un casque ou un sac à dos chargé.

Une « station d’accueil » pour recharger la batterie

Sur les nouvelles photos inédites du prochain Unu, on voit notamment que le constructeur a conceptualisé un dock spécifique pour la recharge de la batterie. Loin des chargeurs que l’on connaît actuellement, assez volumineux peu élégants, l’objet semble avoir été conçu pour se caler dans un salon et permettre une recharge, qu’on imagine de ce fait silencieuse. Sur d’autres images, on voit que le dock aura trois points de recharge, dans lesquels s’encastreront les orifices de la batterie.

Le Unu pourra accueillir deux batteries, très en longueur, qui semblent pratiques à transporter, et surtout à installer et retirer de l’appareil.

7 coloris pour le nouvel Unu

Le nouvel Unu sera décliné en 7 coloris : noir, rouge, vert, bleu foncé, corail, blanc et crème/gris. Le deux-roues aura toujours son phare avant rond distinctif, mais il sera bien plus épuré que le modèle Classic : la carrosserie à l’avant est notamment très fine, tandis que les petits clignotants saillants ont été abandonnés.

Suivant la même logique, le tableau de bord est volontairement très petit : il ressemble à une sorte de tablette compacte rectangulaire, et aura un GPS.

Les tarifs du nouvel Unu

Le nouvel Unu est déjà disponible en précommande, mais les prix varient beaucoup en fonction de la puissance. De plus, certains coloris ne sont disponibles que pour certaines capacités. Il convient de noter que 4 000 W pour un scooter équivalent 45 cc est assez rare : on imagine qu’Unu permettra pour cette puissance et ce prix d’aller très loin en termes d’autonomie, mais on a toutefois quelques réserves concernant son intérêt.

Voici le récapitulatif des prix en fonction des options.

2 000 W 3 000 W 4 000 W Bleu foncé 2 799 € 3 299 € 3 899 € Rouge 2 799 € 3 299 € 3 899 € Vert x 3 299 € 3 899 € Gris x 3 299 € 3 899 € Corail x 3 299 € 3 899 € Blanc x x 3 899 € Noir x x 3 899 €

L’ancien, qui a été baptisé Unu Classic, reste en vente sur le site de la marque allemande, même si certains modèles sont en rupture de stock.

Crédit photo de la une : Unu Signaler une erreur dans le texte