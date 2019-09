Le Groupe Volkswagen a décidé de se lancer dans le développement et la production de batteries. Une première ligne de production pilote est installée en Allemagne.

Le Groupe Volkswagen veut faire des batteries son futur savoir-faire. Dans un communiqué publié le 23 septembre 2019, le géant allemand annonce le lancement d’une première ligne de production installée dans une usine située à Salzgitter (en Allemagne). Pour Volkswagen, c’est la première pierre posée d’une ambition qui permettra d’intégrer le développement et l’assemblage de batteries dans sa chaîne de valeur.

La multinationale a tout intérêt à se lancer dans cette vaste et coûteuse entreprise, la batterie représentant 40 % de la valeur ajoutée d’une voiture électrique. Et au regard du catalogue futur des différentes marques qu’elle englobe (notamment via la plateforme MEB), avoir ses propres composants revêt un vrai intérêt commercial. En tout cas, 300 experts s’affairent déjà à maîtriser la technologie à Salzgitter.

Volkswagen veut ses propres batteries

Pour concevoir ses propres batteries (dans un premier temps au lithium), Volkswagen s’est associé à Northvolt. Aujourd’hui, le groupe fait confiance à LG Chem et SKI en Europe, et CATL en Chine. Pour l’heure, il n’est pas prévu de mettre fin à ces partenariats sur le long terme, au regard des besoins dans le futur (70 modèles de voitures d’ici 2028). Il ne faut pas non plus oublier la volonté de Volkswagen de proposer la plateforme MEB à d’autres constructeurs. En fournissant un package complet, il y aura matière à rentabiliser au maximum la recherche et le développement.

À noter que Volkswagen entend se passer peu à peu du cobalt, une matière première qui tend vers la pénurie. Au point que des batteries sans cobalt sont envisagées dans les années à venir.

Volkswagen veut par ailleurs aller au-delà de la production et lancera, dès 2020, un programme test de recyclage, toujours à Salzgitter. Les employés seront chargés de trouver des manières de recycler les batteries avec un coût mieux maîtrisé, une faible émission de CO2 et une réutilisation maximale des ressources. Ils pourraient par exemple s’inspirer de Nissan, qui réemploie ses batteries usagées pour en faire des lampadaires.

Crédit photo de la une : Volkswagen Signaler une erreur dans le texte