Pour souhaiter la bienvenue à la Porsche Taycan, Tesla a décidé d'emmener une Model S sur le Nürburgring et de s'attaquer à son record.

Après le lancement en grandes pompes de la Porsche Taycan, Tesla ne semble pas prêt à lâcher son leadership sur la berline électrique la plus puissante. L’arrivée de cette prestigieuse rivale a en effet fait réagir Elon Musk. Le patron de Tesla a annoncé dans un tweet laconique en date du 5 septembre que la Model S serait présente sur le Nürburgring la semaine prochaine.

Model S on Nürburgring next week — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2019

Cette référence au Nürburgring est évidemment loin d’être anodine. Porsche annonçait le 26 août dernier que la Taycan avait établi un record sur le célèbre circuit et se positionnait ainsi comme l’électrique la plus rapide au monde. Seulement voilà, sa principale concurrente, qui affiche par ailleurs des meilleurs chrono sur le 0 à 100 km /h ( 2,6 secondes contre 2,8 pour la Porsche) et une vitesse maximale plus élevée (261 km/h contre 260 km/h) notamment, n’a jamais roulé officiellement sur le Nürburgring. Impossible donc de comparer les performances — qui sont par ailleurs assez proches — des deux concurrentes.

Cela sera donc chose réparée la semaine prochaine puisque l’envoi officiel d’une Model S sur le circuit signifie inévitablement que Tesla va tenter de battre le record de Porsche.

La Model S forcément gagnante ?

Sur le papier, les performances de la Model S dominent légèrement celles de la Porsche Taycan. Avec un pilote expérimenté, on peut donc s’attendre à ce que la Californienne batte l’Allemande sur ses propres terres. Tout n’est néanmoins pas joué d’avance car la Taycan avance un certains nombres d’innovations que n’embarque pas la Tesla. C’est notamment le cas d’une transmission (automatique) à deux vitesses sur le moteur arrière et d’un refroidissement spécifique de la batterie qui permettent à la Taycan de tenir des vitesses élevées. Porsche a d’ailleurs prouvé cette capacité lors d’un premier essai au mois d’août ou un modèle camouflé avait enchaîné les accélérations sans sourciller.

On a donc hâte de découvrir le chrono de la Tesla. Avec la Taycan, Porsche a enfin mis sur le marché une vraie rivale à la Model S et les attaques d’Elon Musk sont là pour le confirmer (il a notamment commenté sur Twitter l’appellation Turbo des Taycan qui n’intègrent évidemment pas de turbo). Le duel s’annonce divertissant.