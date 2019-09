Porsche a dévoilé sa Taycan, première sportive entièrement électrique du constructeur allemand. Deux versions ont été présentées à la presse : voici toutes leurs caractéristiques.

Après de long mois d’attentes (et un interminable teasing), Porsche dévoile enfin sa première voiture électrique. À l’occasion trois conférences de presse organisées simultanément devant les Chutes du Niagara aux États-Unis, à Berlin et en Chine, et retransmises en direct sur YouTube, le constructeur nous livre les caractéristiques définitives de son coupé quatre portes, décliné en deux modèles Turbo et Turbo S.

Quelles performances, quelle autonomie ?

Bonne surprise : avec 2,8 secondes pour atteindre les 100 km/h, la Porsche Taycan n’est pas si loin de la Tesla Model S Performance (qui les atteints en 2,6 secondes). Les 200 km/h sont, eux, atteints en 9,8 secondes sur la Turbo S. La Taycan pourra atteindre 260 km/h en vitesse maximum. Côté puissance, la fonction launch de la Taycan pourra exploiter une puissance maximum de 560 kW (soit 761 chevaux) cumulée par les deux moteurs. Le couple maximum atteint lui 1 050 Nm.

Point intéressant qu’il nous tarde de creuser, la Taycan est à notre connaissance la seule électrique à disposer d’une transmission à deux vitesses : le moteur arrière peut en effet alterner entre une première vitesse permettant une accélération performante et une seconde vitesse pour la conduite à haute vitesse. C’est un peu tôt pour se prononcer mais il y a fort à parier que la Taycan sera une des rares électriques, à côté de Tesla, à pouvoir se targuer d’une bonne autonomie sur autoroute en conditions réelles.

Côté autonomie d’ailleurs, c’est le chiffre de 450 km permis par une batterie de 93,4 kWh qui a été énoncé lors de la présentation en direct. C’est moins que les 500 km promis. Comme prévu, la Taycan pourra bénéficier de la charge ultra-rapide jusqu’à 270 kW. De quoi regagner 100 km en 5 minutes.

Au-delà de cela, malgré un profil bien plus bas et une coupe plus sportive, qui puise dans l’histoire de Porsche, la Taycan dans ses deux versions s’approche des dimensions d’une Model S. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le détail des caractéristiques, avec deux modèles « Performance » populaires de Tesla à titre de comparaison.

Porsche Taycan Turbo Porsche Taycan Turbo S Tesla Model S Performance Tesla Model 3 Prix 155 000 € 182 000 € 107 700 € 63 990 € 0-100 km/h 3,2 secondes 2,8 secondes 2,6 secondes 3,4 secondes Vitesse maximum 260 km/h 260 km/h 261 km/h 261 km/h Autonomie (WLTP) 450 km 412 km 590 km 530 km Charge maximum 270 kW 270 kW 120 kW 250 kW Couple max 850 Nm 1 050 Nm 967 Nm 639 Nm Longueur 4,9 m 4,9 m 4,9 m 4,6 m Largeur 1,9 m 1,9 m 2,20 m 1,8 m Transmission Auto, deux vitesses Auto, deux vitesses Auto, une vitesse Auto, une vitesse Système embarqué Plusieurs écrans Plusieurs écrans Plusieurs écrans Un écran central Réseau de charge Réseaux tiers Réseaux tiers Réseaux tiers + Superchargeurs Réseaux tiers + Superchargeurs Matériaux intérieurs Cuir ou vegan Cuir ou vegan Vegan Vegan Autres 4 modes de conduite 4 modes de conduite Autopilote, mises à jour Autopilote, mises à jour

Le design

La Porsche Taycan définitive reste très proche visuellement du concept Mission E. On voit rapidement qu’il s’agit d’une Porsche grâce à la signature lumineuse avant et arrière et le proportions de la voiture qui sont à mi-chemin entre une 911 et une Panamera. On note des jantes inédites à l’aspect futuriste et un travail sur les phares avant pour la démarquer des autres véhicules du constructeur.

Quel est le prix de la Porsche Taycan ?

Pour l’instant, la Porsche Taycan est une voiture avec un prix à 6 chiffres. Les prix en dollars communiqués par la marque sont de 150 900 $ pour la version Turbo et 185 000 $ pour la version Turbo S. Nos confrères de Clubic notent 155 000 € pour la version Turbo et 182 000 € pour la version Turbo S. Ce sont des prix élevés, proches de ceux que Tesla pratiquait à son lancement — ils ont évolué à la baisse ces dernières mois, au gré des changements de versions et des lancements de produit.

On se place donc très nettement dans une gamme tarifaire supérieure côté Porsche, qui vend sa marque et son histoire, peut-être plus proche du Roadster du constructeur américain dans la philosophie. En revanche, cela n’empêche pas Porsche de rêver de proposer une Taycan vendue autour de 85 000 $ — on imagine qu’elle interviendra dans un second temps, les marges étant moindres.

Quelles spécificités ?

La Taycan pourra être équipée d’une suspension pneumatique et de roues arrières directrices. La position des passagers arrière devrait également être exceptionnellement basse grâce à une implantation spécifique des batteries et procurer ainsi la sensation d’être véritablement assis dans une sportive.

La Taycan sera bien sur « Fully connected » pour reprendre les mots de Porsche, qui ne s’avance pas encore à parler d’aide à la conduite ou de pilote automatique : la communication se fait avant tout sur le plaisir de conduite, typique des sportives. Car côté conduite, le conducteur pourra choisir entre 4 modes : Range, Normal, Sport et Sport Plus. Un mode de réglages personnalisés sera également possible.

En plus d’un intérieur très connecté, au look vintage assumé malgré les écrans de bord entièrement numériques qui ont remplacé les commandes physiques, un assistant vocal maison sera disponible avec une commande Hey Porsche.

Quand sera-t-elle disponible en France et en Europe ?

Fini les pré-réservations — 30 000 tout de même –, les commandes pour la Porsche Taycan sont désormais ouvertes. Les premières livraisons sont prévues pour 2020.