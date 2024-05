Lecture Zen Résumer l'article

Moustache n’est plus à présenter. Après une gamme J d’excellente facture, le constructeur de VAE français revient en 2024 avec des modèles supplémentaires dans ses gammes iconiques et notamment parmi les iconiques Lundi. Le vélo urbain passe dans une catégorie de prix ultra premium avec cette déclinaison 27.6, mais est-ce qu’elle vaut toujours le coup à ce tarif ? Notre test.

Les Lundi de nouvelle génération ont été lancés par Moustache en 2021. À l’époque, nous donnions une excellente note au Lundi 27.3 — et Moustache a même fait un effort tarifaire en proposant sa gamme à un prix plancher de 2 799 €. Le modèle de 2024 est à l’opposé de cette démarche : à 4 399 € dans sa version 500 Wh et 4 599 € avec la batterie de 625 Wh, c’est le haut de gamme tarifaire que vient titiller le constructeur français.

Après une centaine de kilomètres avec ce nouveau Lundi 27.6, nous avons pu nous faire une bonne idée de ce dont il est capable. Verdict.

Les caractéristiques du Moustache Lundi 27.6 : efficace, mais paresseux

Moteur, batterie et afficheur : Bosch All Star

Le Moustache 27.6 pendant notre test complet // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Moustache fait de bons vélos, mais quand on vend un engin 4 600 €, il faut soigner sa copie. Alors, qu’achète-t-on à ce prix-là ? Tout d’abord, le cœur de ce VAE, c’est le moteur Bosch Performance Line. Ce moteur de 250 watts est le plus haut de gamme pour de l’urbain (avant les CX et SX outdoor) et est conçu pour booster votre pédalage grâce à un couple de 75 Nm. Réactif, dans le pédalier, puissant et durable : voilà ce qu’on peut dire de ce moteur qui équipe énormément de vélos testés sur Numerama. Bosch connaît son affaire et chaque coup de pédale est optimisé pour un rendement maximal.

Côté batterie, même chose, c’est du haut de gamme : nous avons affaire à la Bosch PowerTube de 625 Wh (le Lundi 27.6 peut côuter 300 € de moins avec celle de 500 Wh). Cette batterie verticale amovible s’intègre parfaitement dans le cadre du vélo, conservant l’esthétique épurée chère à Moustache tout en fournissant une autonomie théorique impressionnante de jusqu’à 146 kilomètres sous conditions idéales (en pratique, comptez plutôt entre 40 et 60 en mode Turbo).

Le moteur Bosch du Moustache 27.6 pendant notre test complet // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Concernant l’affichage et les commandes, Moustache a choisi le Kiox 500 pour son Lundi 27.6. Il se commande avec la Bosch LED Remote et devient un véritable tableau de bord avancé. Au cœur du Smart System de Bosch, le Kiox 500 et sa commande offre des tas de personnalisation de l’affichage et des modes de conduite. Vous pouvez aussi remplacer l’écran par une pince pour smartphone qui le maintiendra en charge. Moustache a également installé d’office le module qui permet de souscrire à l’eBike Alarm et le suivi GPS en cas de pépin.

En bref, vous avez tout ce que Robert Bosch GmbH (oui, c’est le nom complet, vous aurez appris un truc) peut proposer de plus haut de gamme pour de la ville dans un vélo électrique. Bien.

Transmission, accessoires : c’est l’équipe B

Le Lundi 27.6, plus haut modèle de la gamme, est le premier Lundi équipé d’une courroie. La transmission se fait donc avec un système silencieux, propre et durable. La cassette est équipée d’un plateau Gates de 50 dents combiné à une courroie CDX de Gates, reconnue pour sa propreté, sa fluidité et sa résistance.

Le Moustache 27.6 pendant notre test complet // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Ce système de transmission par courroie remplace la chaîne traditionnelle et élimine les désagréments de l’entretien régulier et des taches d’huile. Le dérailleur arrière de Moustache utilise un tendeur à galet excentrique pour maintenir la tension, et la manette Enviolo propose un ajustement linéaire de la résistance, bien plus agréable que le Nexus de Shimano.

Mais c’est à peu près là que la paresse s’est emparée de Moustache. Le Lundi 27.6, vendu 4 600 €, est le même vélo que le Lundi que nous découvrions en 2021. Le cadre n’a pas bougé d’un iota, les composants non plus. C’est d’autant plus regrettable qu’il n’est pas très difficile de faire des efforts côté accessoires.

Prenons l’éclairage par exemple. Le gros phare rond à l’avant du vélo est joli, mais quand on a vu ce que Moustache avait mis sur son J, on a l’impression d’avoir une veilleuse devant soi. C’est visible, mais pas premium. Pourquoi ne pas proposer une double intensité par exemple sur un modèle si onéreux ? Même remarque pour le feu arrière : un bête Spanninga Presto Guard vendu 10 € au détail sur Alltricks. On ne pouvait pas avoir mieux ? Un petit feu arrière à accéléromètre qui pourrait signifier l’action de freinage ? On méritait mieux, en tout cas.

Le constat s’étend à la selle. La tige de selle suspendue (quand même) vient soutenir une Selle Royal Hz, un modèle vendu 30 € dans le commerce. À 4 600 € le vélo, on aurait aimé reposer nos fesses sur quelque chose d’un peu plus luxueux. Et la tige de selle aurait pu être télescopique : Moustache vantait l’accessibilité de cette technologie issue du VTT pour son J, pourquoi ne pas la mettre sur son vélo le plus pensé pour les débutants ?

Le Moustache 27.6 à toute berzingue pendant notre test complet // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Côté freins, on reste dans la même philosophie : vous payez cher, mais rien ne change par rapport à l’entrée de gamme. Shimano hydrauliques MT200, disques de 180 mm à l’avant et 160 mm à l’arrière : le cocktail qu’on retrouve sur tous les vélos de la marque. Pourquoi ne pas lancer enfin un modèle équipé de l’ABS Bosch, quitte à faire un all in chez Robert ?

Au niveau des roues, les jantes Moustache asymétriques en aluminium 6061E garantissent robustesse et légèreté qui accueillent des pneus Schwalbe Super Moto-X de 27.5×2.40. Autant dire que vu l’épaisseur du pneu, vous n’avez pas besoin de suspendre la tige de selle : il encaisse les aléas de la route sans broncher. La roue arrière est sécurisée, la roue avant a par défaut un levier pour se détacher rapidement : c’est une erreur de Moustache sur un vélo de ville qui sera laissé dans la rue, car cela implique de la sécuriser en plus du U au risque de la voir décrochée en quelques instants. Le changement se fait vite par votre véliciste, mais c’est un frais en plus de votre poche.

Le cockpit Moustache est bien connu, iconique même : conçu pour une ergonomie optimale, le guidon Moustache, spécifique et ergonomique, associé à des poignées à double densité, offre une prise en main confortable et sûre. Côté équipements annexes, c’est un sans faute : comme les autres Lundi, ce 27.6 ne lésine pas sur les aspects pratiques et sécuritaires. Il dispose de garde-boue robustes en aluminium, d’un antivol AXA Block XXL, et d’un porte-bagages arrière Moustache compatible QL3 et MIK (jusqu’à 27 kg). La béquille réglable Moustache ajoute un côté pratique pour le stationnement.

La batterie amovible du 27.6 pendant notre test complet // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

En bref : oui, on est tatillons. Oui, c’est déjà pas mal. Oui, il y a des contraintes industrielles qu’on n’imagine pas. Mais quand même, quand on achète le vélo le plus cher d’une gamme, on a du mal à se dire qu’on ne paie le kit Bosch et une courroie. On veut l’expérience ultime.

Sur la route avec le Moustache Lundi 27.6

Mais en ressenti, ça donne quoi ce cocktail ? Eh bien c’est un Lundi. C’est-à-dire qu’il coche toutes les cases d’un excellent vélo de ville pour débutant ou personnes qui n’aiment pas forcément faire du vélo. Ou qui ont peu de rouler en ville. La position de conduite est sécurisante (assis bien droit), le volant n’est pas aussi large qu’un hollandais et ne gêne pas les autres usagers, les pédales sont énormes.

Au poste de conduite pendant notre test complet // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Côté réactivité, le Performance de Bosch est sous-exploité par la géométrie du cadre et la position de conduite : il donne la patate qu’il faut en toute situation, mais en douceur. Ce n’est clairement pas un vélo dynamique comme peut l’être un Samedi (même si son poids de 30 kg permet de faire des dérapages rigolos sur sol terreux). Mais c’est tout ce qu’on cherche en achetant un vélo comme ça ! Aller d’un point A à un point B sans être gêné ni par le vélo, ni par les autres.

On se plaît donc à remonter les pistes cyclables parisiennes sans la moindre frayeur, avec une grosse sacoche Ortlieb bien chargée sur le côté, qui ne se fait pas ressentir le moins du monde. Elle se clipse sans effort sur l’attache QL3 déjà présente sur le vélo. Bref, on est en terrain connu et sur un confort de conduite reposant.

Cela dit, tous ces éloges peuvent être faits à l’égard de tous les Lundi équipés d’un moteur Performance. Le 27.3, à 3 399 €, avec une batterie de 500 Wh, a exactement le même feeling de conduite. L’afficheur est un poil plus petit, il faut passer des vitesses et se passer de courroie, mais ce n’est vraiment pas de grosses concessions. Pour 1 300 € de moins, vous avez la même expérience globale. Et c’est un peu ce qui nous fait tiquer depuis le début : ce n’est pas tant que le Lundi 27.6 est un mauvais vélo, bien au contraire, mais il n’est pas assez différent de ses frères pour mériter un tarif aussi élevé.

Super lourd, mais super maniable // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

En bref, on a du mal à voir ce qui, en boutique, pourra faire dire à un vendeur « prenez plutôt le 27.6, il correspond mieux à votre profil ». Ce ne serait pas le premier bon produit qui ne correspondrait in fine qu’à une cible trop restreinte.

Le verdict 7/10 Moustache Lundi 27.6 Voir la fiche 4 399 € sur Moustache On a aimé C’est un Lundi, donc une valeur sûre

Le kit Bosch maxé : on peut pas faire mieux

Porte bagage MIK + QL3 On a moins aimé Trop cher par rapport à ce qu’il apporte à la gamme

L’équipement pas au niveau de la gamme tarifaire

L’ABS, when ? Que dire de ce Lundi 27.6 ? À 4 600 €, on reste un peu sur notre faim. C’est clair que Moustache n’a pas lésiné sur l’équipement, avec à peu près ce qu’on trouve de mieux sur les catégories choisies (Enviolo, PowerTube 625, Performance Line, courroie Gates…), mais la proposition reste paresseuse sur les équipements qu’on aurait pu apprécier à un tel tarif. Je pense à l’ABS de Bosch qui tarde à équiper le haut de gamme, à une tige de selle télescopique pour augmenter le confort d’usage à une signature lumineuse qui aurait pu rendre le produit plus premium, ou tout simplement à des composants mécaniques plus haut de gamme (selle, freins…). À titre de comparaison, Canyon propose des caractéristiques similaires avec le Precede:ON Comfort 7, vendu 3 549 €. Vous perdez le volant Moustache et l’écran Kiox 500, vous passez sur une techno Nexus plutôt qu’Enviolo, mais vous économisez 1 000 €. Côté Kalkhoff, l’Image 3 Excite présente aussi à peu près les mêmes caractéristiques à 3 999 €. Un peu moins joli, un peu moins bien fini, mais vous avez 600 € de plus dans votre poche. Du coup la note ? Bah c’est 7. C’est un bon vélo, sans concession, mais il est cher et on aurait aimé un peu de folie. En réalité, on attend mieux d’un Moustache capable de livrer coup sur coup des gammes J démentes et des produits audacieux embarquant les dernières motorisations à la mode.

