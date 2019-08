Porsche a révélé les premières photos complètes de l'intérieur de la Taycan.

À l’approche de sa présentation en septembre, la Porsche Taycan se fait de moins en moins mystérieuse. Le constructeur de Stuttgart a révélé ce vendredi 23 août les images de l’intérieur de son premier modèle complètement électrique. Après nous avoir teasé une partie de la planche de bord en début de semaine, on la découvre aujourd’hui dans sa totalité.

Proche de ce que l’on avait pu voir sur les concept Mission E et Mission E Cross Turismo, elle perd néanmoins de son futurisme pour afficher un dessin plus rétro, inspiré, de confession des designers de la marque, par la première 911 de 1963. De notre avis, les encadrements massifs des différents écrans qui composent la console centrale donnent surtout un côté « téléviseur des années 90 ».

« Less is more », vraiment ?

Cette remarque subjective faite, il faut reconnaître que Porsche propose un habitacle innovant. La console centrale est presque dépourvue de boutons physiques (il en reste néanmoins quelques uns pour contrôler l’éclairage et les commandes du châssis) au profit d’un écran tactile et on est bien loin des intérieurs truffés de boutons des Porsche du début du millénaire. Pour autant, même si la marque a opté pour un « less is more » côté commandes physiques, on ne peut s’empêcher de voir un tableau de bord loin du minimalisme d’une Tesla (un écran, deux boutons, le strict minimum côté comodos).

Pour la première fois également chez Porsche, le passager dispose d’un écran, placé en face de son siège, à l’instar de ce que l’on peut voir chez Ferrari. Il permet notamment de contrôler des fonctions comme la climatisation ou le GPS.

Un habitacle en matériaux recyclés

Le conducteur ou la conductrice a elle aussi droit à son écran personnel : le combiné d’instrumentation est remplacé par un écran courbé de 16,8 pouces qui n’est pas limité par les dimensions du volant comme c’est habituellement la cas. Il peut afficher les différentes informations de conduite et du système d’info-divertissement selon 4 modes différents ( affichage classique, mode navigation, mode navigation plein écran et un mode minimaliste).

Les futurs clients de la Taycan auront accès à des options permettant une personnalisation à la hauteur du standing de la sportive. Parmi les possibilités, on trouvera deux modèles différents de volant, des coloris intérieurs exclusifs et une option qui n’utilise que des matériaux responsables. Ciblant les clients sensibles à leur impact environnemental, elle ne fera appel à aucun cuir animal et utilisera des matériaux recyclés. Porsche cite notamment le « Race-Tex » ou « l’Econyl », des textiles produits à base de fibres recyclées.