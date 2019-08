Tesla a révisé les tarifs du Model Y, qui ne sera pas disponible avant l'année prochaine.

Le département qui définit les prix des voitures Tesla ne s’arrête jamais de travailler. Le 16 août 2019, Electrek a repéré d’énièmes changements dans la grille tarifaire appliquée par le constructeur américain. Ils concernent cette fois le Model Y, dont les prix ont été rééquilibrés par rapport à ceux de la Model 3.

Concrètement, le SUV compact est désormais vendu 1 000 dollars plus cher, une augmentation qui concerne les trois versions disponibles en précommande (Batterie Grande Autonomie, Dual Motor et Performance). Aujourd’hui, le moins onéreux des Model Y démarre à 48 000 dollars aux États-Unis (en blanc), contre 47 000 dollars (en noir) au moment de l’officialisation.

Les prix du Model Y augmentent

Tesla a habitué les observateurs du monde automobile à ces réajustements constants et il est fort probable que les prix du Model Y changent encore d’ici les premières livraisons attendues pour la fin d’année 2020. Cette augmentation permet à Tesla de marquer un peu plus l’écart tarifaire entre la Model 3 et le Model Y, deux voitures qui partagent la même architecture. En parallèle, la firme a revalorisé la Model 3 Performance, vendue 1 000 dollars plus cher après avoir observé une grosse baisse tarifaire.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les modifications n’ont pas été appliquées au catalogue français. La Model 3 Performance est toujours affichée à 57 990 euros et nous ne sommes pas parvenus à accéder au configurateur du Model Y (signe d’une mise à jour en cours). Jusqu’à aujourd’hui, le SUV était proposé à 58 000 euros (Grande Autonomie), 62 000 euros (Dual Motor) et 70 000 euros (Performance). Il faut donc s’attendre à une légère hausse.

