Pour ses 100 ans, Bentley présente le concept EXP 100 GT. La démesure est au rendez-vous.

Bentley avait promis de fêter ses 100 ans en mettant les petits plats dans les grands. Le prestigieux constructeur n’a pas menti : présenté dans un communiqué de presse publié le 10 juillet 2019, son concept EXP 100 GT est la définition même de la démesure. La voiture électrique et autonome livre un aperçu de ce que pourrait être une berline premium dans les années à venir, inspirée par « la lumière au-dessus de nous, l’air autour de nous et la terre en-dessous de nous ».

Matériaux exquis, habitacle luxueux, technologies à la pointe (y compris une intelligence artificielle et de la réalité augmentée), lignes élégantes, design futuriste assumé… La EXP 100 GT se définit comme un véhicule de 2035. C’est dire si Bentley voit loin quant au futur de la mobilité.

Un air de limousine

Dans sa description très pompeuse, Bentley précise que la EXP 100 GT recentre la conduite autour de la notion d’expériences émotionnelles. Une fois installé à l’intérieur, on a le choix entre piloter soi-même ou se laisser porter par la conduite autonome. Les sièges adoptent une position en fonction du mode choisi et sont également équipés de capteurs biométriques pour modifier la température à bord. L’intelligence artificielle de Bentley maximise le confort par rapport aux préférences des passagers. Elle va jusqu’à utiliser la pression sanguine pour jouer sur certains paramètres et appuyer la notion de bien être. Il y aura même un mode Cocoon chargé de créer un environnement protecteur (purification de l’air, vitres qui deviennent opaques).

Du coté des performances, la EXP 100 GT mise sur quatre moteurs électriques pour avaler le 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes. La vitesse maximale est donnée à 300 km/h et l’autonomie à 700 kilomètres (80 % récupérés en moins de 15 minutes).

Pour le look, la EX 100 GT assume sa silhouette très sculptée et toute en longueur. Les portes en élytre, la signature lumineuse distinctive, la calandre fermée qui ressemble à une fontaine de diamants et le toit panoramique finissent d’achever un design qui ne laissera personne indifférent.

