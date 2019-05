Zero va emmener sa moto électrique SR/F à la prestigieuse course de côte Pikes Peak.

Les constructeurs de véhicules électriques sont attirés par le défi imposé par la course de côte Pikes Peak, connue pour ses énormes écarts d’altitude — de 2 800 à 4 300 mètres — et son parcours sinueux. Après Volkswagen et son record obtenu grâce à son bolide I.D. R Pikes Peak, Zero emmènera sa moto électrique SR/F dans le Colorado. Il tentera, à son tour, de prouver que la mobilité électrique peut rimer avec performance.

Le 15 mai 2019, Electrek a partagé une photo exclusive le coloris avec lequel se présentera la SR/F à Pikes Peak. Zero a opté pour la sobriété avec du noir bi-ton, quelques touches de blanc et la suspension en rouge. Cette discrétion esthétique ira de paire avec l’un des gros arguments du deux-roues : le silence.

Nouveau record en vue ?

C’est d’ailleurs l’absence de bruit produit par la SR/F qui étonne le plus Cory West, pilote qui se chargera de chasser les records. Il précise à ce sujet : « La chose la plus incroyable est certainement son silence. Sur circuit, c’est une expérience comme j’en ai jamais connue auparavant… C’est tellement silencieux. Je peux entendre des choses que je ne distinguais pas auparavant comme le patinage, les plaquettes de frein qui serrent le rotor ou l’infime bruit que le moteur électrique produit ».

L’intéressé ne tarit pas d’éloges non plus sur la puissance de l’engin, notamment le couple disponible tout de suite pour une accélération franche au démarrage. Pour l’occasion, Cory West pilotera une SR/F légèrement modifiée au niveau des suspensions et des pneus, entre autres éléments personnalisés (guidon, par exemple). Pour gagner quelques grammes sur la balance, Zero a également modifié le système de recharge. Toutefois, les caractéristiques principales — moteur, cadre, batterie — restent inchangées.

En 2013, la LS-218 de Lightning a avalé le parcours en 10 minutes et 694 millièmes. Le 30 juin prochain, on saura si la SR/F, capable d’atteindre une vitesse de 200 km/h, a pu faire mieux.