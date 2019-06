La charge à 250 kW va être débloquée sur les Model 3 Grande Autonomie, pour préparer l'arrivée des nouveaux Superchargeurs.

Dans le monde des smartphones, la charge rapide a bouleversé notre rapport à l’autonomie. Un smartphone qui peut gagner plusieurs heures de charge en quelques minutes de charge a moins besoin d’une batterie de plus grande capacité. D’autant que les limites physiques des batteries ne permettent pas un stockage exponentiel d’électricité. La charge rapide pourrait être l’une des avancées les plus importantes pour le marché de la voiture électrique : l’anxiété liée à la charge pourrait disparaître avec un véhicule capable de se charger très rapidement sur un réseau de charge rapide bien développé. C’est précisément l’idée de Tesla avec les Superchargeurs de 3e génération.

Model 3 compatibles dès ce week-end

Aujourd’hui, le constructeur qui teste encore ces chargeurs aux États-Unis a annoncé la diffusion d’une mise à jour pour les Tesla Model 3 européennes : elle rend compatibles les modèles équipés de batterie « Grande autonomie » à la charge rapide. En d’autres termes, la mise à jour débloque logiciellement la limite à 120 kW, qui est le maximum aujourd’hui.

Capables de charger à 250 kW, les Superchargeurs promettent un peu plus de 1 300 km d’autonomie par heure passée à la station. Les Tesla concernées par la mise à jour qui se déploiera à partir du week-end du 8 juin seront donc déjà compatibles. Il faut noter que ce chiffre concerne le pic de charge, qui n’est pas entretenu sur toute la durée de la charge pour ne pas endommager la batterie.

Mais avec cette mise à jour, les clients Tesla qui possèdent le véhicule pourront déjà tester la charge rapide : « La mise à jour leur permettra de recharger jusqu’à 200 kW aux centaines de stations de recharge rapide tierces déjà disponibles aujourd’hui », précise le constructeur américain. Les réseaux Ionity, Fastned et Allego. Le premier est opéré par une alliance de constructeurs allemands (Porsche, VW, Audi, Mercedes) et Ford et promet une recharge jusqu’à 350 kW sur ses chargeurs — certains sont ouverts en France. Fastned est un réseau hollandais offrant des chargeurs à 175 kW. Allego, de son côté, tente d’aller encore plus loin avec des prototypes chargeant à 450 kW.

Après la mise à jour, les clients français pourront donc essayer ce nouveau mode de charge sur un chargeur tiers. En espérant que les Superchargeurs de l’hexagone passent rapidement à l’étape suivante.

Avec son E-tron, Audi était le constructeur proposant la charge la plus rapide : avec cette mise à jour, Tesla reprend l’avantage.