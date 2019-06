Le Groupe BMW a publié un aperçu vidéo de la Mini électrique. Elle tracte un Boeing 777.

Le Groupe BMW commence le teasing de la Mini électrique, annoncée de longue date et attendue pour cette fin d’année. Dans une vidéo publiée le 31 mai 2019 sur Twitter, on découvre la citadine en train de tracter… un avion. Et pas n’importe quel avion : il s’agit d’un Boeing 777 pesant environ 150 tonnes.

Avec cette démonstration de quelques secondes, le Groupe BMW met l’accent sur la puissance du moteur électrique intégré dans la Mini, dont on ne connaît pas les caractéristiques, au point d’oser la comparaison avec un muscle car. Le constructeur mentionne également deux autres atouts : l’absence d’émission et le silence.

The #MINI Electric on the way to the runway : Silent, emission-free and extremely powerful

The Muscle Car is towing a @Lufthansa_Cargo #Boeing777F – curb weight : around 150 tons #MINIelectric @MINI #friendshipgoals #superpower pic.twitter.com/u7WlTUjZqS

— BMW Group (@BMWGroup) May 31, 2019