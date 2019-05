Certaines fonctionnalités de l'Autopilote vont être restreintes pour être en accord avec la régulation européenne.

Tesla est en train de pousser une mise à jour qui retire certaines fonctionnalités de l’Autopilote pour se conformer aux régulations européennes, a rapporté Electrek le 17 mai 2019. Il s’agit de respecter la règle UN/ECE R79 sur la régulation des véhicules dans l’Union européenne.

Tesla va donc devoir restreindre certaines capacités du système de navigation autonome de ses voitures. C’est ce que confirme l’entreprise dans le texte de la mise à jour 2019.16.1 pour Model S et Model X.

Voici ce qui va changer pour les véhicules en Europe :

Le hacker GreenTheOnly a publié sur Twitter les notes de ce patch en avant-première.

Hm, China is getting Navigate on Autopilot in 19.16 it seems ? Interesting. And congrats to them.

Also autosteer and summon nerfed in Europe ?

Also Swedish language support. pic.twitter.com/GQDcDiIMJ8

— green (@greentheonly) May 15, 2019