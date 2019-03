La Model 3 et le Model Y de Tesla ont beaucoup en commun. Mais comment le SUV se distingue-t-il de la berline ?

75 % : c’est le pourcentage de pièces partagées par le Model Y, tout juste dévoilé, et la Model 3. De loin, il paraît même difficile de distinguer les deux voitures, au point que le SUV compact a du mal à se démarquer vraiment. Il n’a pour lui aucun effet de surprise : dans les grandes lignes, le look était déjà connu et il n’a même pas les portes papillons du Model X.

Mais le Model Y dispose quand même de suffisamment de caractéristiques qui lui permettent de s’affirmer aux côtés de la berline. On vous aide à y voir plus clair entre les deux véhicules.

Design Une Model 3 relevée

Parce qu’ils partagent la même plateforme de développement, la Model 3 et le Model Y s’appuient sur une silhouette très proche. Au point où certains pourraient dire que le SUV n’est qu’une version surélevée de la berline. Toutefois, en y regardant de plus près, le Model Y revendique quelques exclusivités esthétiques.

Sur les photos, on peut distinguer ces différences :

Un museau plus court ;

Un bouclier un peu plus prononcé ;

Comme sur la Model S, un toit panoramique intégral (il est séparé en deux sur la Model 3) ;

Un hayon pour le coffre ;

Un look globalement plus ramassé.

À ce jour, Tesla n’a pas communiqué sur les dimensions du Model Y. Mais Elon Musk avait indiqué qu’il était 10 % plus grand que la Model 3.

Dans l’habitable, on note que l’écran de 15 pouces disposé en mode portait a été repris. Il trône au milieu d’une planche de bord minimaliste et affiche les éléments d’instrumentation et d’infodivertissement. Comme le Model X, le Model Y peut être configuré en cinq ou sept places (en option).

Versions Performances et prix selon les versions

Durant sa conférence, Tesla a annoncé quatre versions pour son Model Y : Standard, Grande Autonomie, Dual Motor et Performance. Dans un premier temps, ce sont les déclinaisons les plus onéreuses qui seront livrées. Du côté de la Model 3, le constructeur commercialise aujourd’hui six versions différentes.

Tableau comparatif (modèles américains) :

Vous l’aurez compris : la Model 3 est plus performante que le Model Y. Il restera maintenant à comparer le confort, volant entre les mains.