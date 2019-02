Face à une concurrence qui va s'intensifier dans les mois à venir, Renault devrait lancer une nouvelle ZOE.

Numéro 1 des ventes de voitures électriques en France, la Renault ZOE se prépare à accueillir une concurrence de plus en plus féroce dans les mois à venir (la 208 électrique par exemple). Voilà pourquoi le constructeur français, pionnier sur le segment, se doit de répondre avec une nouvelle génération plus performante.

Dans un dossier publié le 7 février 2019, nos confrères de l’Argus explique que la ZOE II débuterait sa production durant le deuxième trimestre en vue d’une commercialisation pour la fin de l’été. En octobre 2018, plusieurs photos volées, publiées par Motor.es, montraient le design d’une voiture qui ne devrait pas trop changer d’un point de vue extérieur.

Une silhouette plus agressive

Alors que la première ZOE arbore un look rondouillard assez inoffensif, la future version opterait volontiers pour des lignes plus agressives. Un gain en personnalité que l’on retrouverait sur le bouclier, les entrées d’air et les optiques, plus affirmés. Pour Renault, l’idée serait d’inscrire la ZOE dans la même identité visuelle que la Clio V, annoncée à la fin du mois de janvier. Dans l’habitacle, elle devrait d’ailleurs reprendre les écrans (un derrière le volant et un central) et la finition en nette hausse.

Sous le capot, Renault devrait conserver le moteur R110 d’une puissance équivalente à 109 chevaux introduit en février 2018. Il pourrait néanmoins proposer une version boostée à 130 chevaux. Du côté de l’autonomie, argument primordial du marché, on évoque 400 kilomètres selon le cycle de WLTP, norme plus pessimiste que le NEDC jusqu’alors utilisée. En usage réel, on serait plus proche des 350 kilomètres, sachant que la future ZOE accepterait le standard de recharge Combo CCS — pour un plein plus rapide.