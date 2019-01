À quelques jours des premières livraisons, la Model 3 de Tesla a été autorisée à rouler en Europe.

C’était la dernière étape avant le lancement tant attendu de la Model 3 en Europe : la RDW, autorité néerlandaise de la sécurité routière, a autorisé la circulation de la voiture la plus abordable de Tesla sur les routes du Vieux Continent. L’approbation a été officialisée le 21 janvier 2019.

Cela veut dire que la berline de Tesla répond aux normes en vigueur. Cela veut dire aussi que les 14 000 personnes ayant validé une commande pourront être livrées très prochainement alors que le constructeur américain a besoin d’augmenter ses volumes de vente pour atteindre la rentabilité.

La Model 3 peut rouler en Europe

Le 11 janvier 2019, le compte Twitter Somehow, we lost, spécialisé dans l’industrie automobile, partageait des photos d’un immense convoi maritime rempli de Model 3 au départ de San Francisco et à destination de l’Europe. Ainsi, le bateau baptisé Glovis Captain devrait arriver le 2 février dans le port de Zeebruges (Belgique).

Certains impatients seraient même prêts à se rendre au point d’arrivée pour récupérer directement leur véhicule. Cette idée a été suggérée sur le réseau social et approuvée par Elon Musk le 19 janvier 2019. Néanmoins, il n’est pas certain qu’elle soit au goût des autorités portuaires, surtout si des centaines de futurs propriétaires suivent le pas. Quoi qu’il en soit, l’engouement est bel et bien là alors que les Européens attendent la Model 3 depuis plusieurs mois.

Thanks, good idea ! — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2019

Rappelons que, comme aux États-Unis, Tesla propose d’abord ses Model 3 les plus chères : la version Batterie Grande Autonomie avec transmission intégrale (à 53 500 euros) et la déclinaison Performance (à 64 300 euros). Tôt ou tard, la Model 3 à 35 000 dollars sera disponible dans les différents marchés.

Crédit photo de la une : Tesla Signaler une erreur dans le texte