Tesla mettra fin à son programme de parrainage le 1er février 2019.

C’est le moment de conseiller à vos amis de craquer pour une voiture Tesla. Car, à partir du 1er février 2019, il ne sera plus possible de les parrainer pour leur offrir six mois de recharge gratuite à une borne Superchargeur. Elon Musk a confirmé l’information dans un tweet publié le 16 janvier 2019 et elle n’est pas exclusive à l’Amérique du Nord.

Depuis le lancement du programme de parrainage, Tesla n’a cessé de le modifier, notamment en faisant évoluer les bonus accordés aux deux personnes. En septembre dernier, le constructeur américain avait par exemple mis fin à la gratuité à vie pour les nouveaux parrainés.

The Tesla customer referral program will end on Feb 1. If you want to refer a friend to buy a Tesla & give them 6 months of free Supercharging, please do so before then.

— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2019