Tesla a surpris tout le monde en commercialisant une version à 45 000 dollars. Mais le fabricant n'est toujours pas décidé à lancer la Model 3 à 35 000 dollars.

Tesla a lancé une nouvelle version de la Model 3, au prix de 45 000 dollars. Vendue moins chère que les autres, elle se distingue avant tout par sa batterie moyenne capacité. Elle sera quand même capable d’avaler 420 kilomètres selon le cycle EPA, contre 500 pour les autres modèles de la gamme révisée.

Le constructeur américain, qui a mis à jour son configurateur en ligne, promet des livraisons sous 6 à 10 semaines. La Model 3 à 35 000 dollars, avec une autonomie encore inférieure, sera normalement disponible en 2019.

Une Model 3 plus abordable

Par rapport à ses grandes sœurs plus onéreuses, la Model 3 à 45 000 dollars n’a que deux roues motrices (à l’arrière). Elle sera donc moins performante à l’accélération : le 0 à 96 km/h n’est atteint qu’en 5,6 secondes, contre 4,5 secondes pour la Model 3 à transmission intégrale et 3,3 secondes pour la déclinaison Performance. La vitesse de pointe est également revue à la baisse : 200 km/h maximum, alors que la plus sportive de toutes peut monter jusqu’à 250 km/h.

Cette Model 3 est disponible en cinq coloris (jusqu’à 2 500 dollars en plus), peut monter des jantes de 19 pouces (+ 1 500 dollars) et inclure un intérieur blanc (+ 1 000 dollars). Pour 5 000 dollars de plus, les futurs propriétaires pourront ajouter l’option Autopilot amélioré.

À noter qu’il n’est plus possible de commander une Model 3 à deux roues motrices avec une batterie haute capacité — une version qui était autrefois proposée à 49 000 dollars.

La nouvelle gamme Model 3 se dessine donc ainsi :

Prix Autonomie 0 à 96 km/h Vitesse de pointe Model 3 (batterie moyenne capacité) À partir de 45 000 $ 420 km 5,6 secondes 200 km/h Model 3 (batterie haure capacité) À partir de 54 000 $ 500 km 4,5 secondes 233 km/h Model 3 Performance À partir de 64 000 $ 500 km 3,3 secondes 250 km/h

Crédit photo de la une : Numerama Signaler une erreur dans le texte