Quelle est la meilleure trottinette électrique pour adulte ? Quels sont les modèles pour s'initier au meilleur prix ? Xiaomi a-t-il vraiment bousculé le marché de la trottinette adulte ? Alors que l'envie irrésistible de vous équiper sonne immanquablement à votre porte, ce guide vous permettra de vous décider

Pourquoi nous faire confiance ? Nous roulons quotidiennement et testons des trottinettes électrique urbaine depuis 4 ans. Nous avons vu le marché se construire, s’effondrer et se stabiliser et les villes changer pour mieux encadrer la pratique. Bref, nous avons de l’expérience.

Il va falloir s’y faire : aux côtés du vélo qui redevient un transport de référence grâce aux mutations rapides des villes vers un futur plus propre, la trottinette électrique est en train de conquérir le monde.

Plus stable et plus rapide à maîtriser qu’une gyroroue, plus rapide que des pieds et plus compacte qu’un vélo, la trottinette électrique a tout du moyen de transport idéal en milieu urbain. Tout ce qu’on perd en dignité, on le gagne en confort. Et on se plaît à rêver d’un monde où les boulevards parisiens embouteillés, bruyants et pollués ne sont plus que des pistes pour ces transports alternatifs, côtoyant dans la paix les vélos et autres rollers.

Comme pour tout marché émergeant, il est souvent difficile de séparer le bon grain de l’ivraie, d’autant que les marques chinoises, souvent inconnues, sont devenues des références pour les experts. Ce guide devrait vous aider à y voir plus clair pour vous équiper ou pour faire un cadeau que personne ne regrettera.

Notez qu’en France, une trottinette électrique est tolérée sur piste cyclable (et encore, elle n’est pas chez elle) si sa vitesse est limitée à 25 km/h. Vous trouverez toutes les informations sur la circulation légale sur ces engins dans cet article.

Toutes les trottinettes ont environ un temps de charge de 6 à 8 heures — vous la branchez la nuit — pour une recharge maximale.

Les valeurs sûres Xiaomi M365 Pro Pas envie de creuser ? Achetez ça Vous voyez sa petite sœur partout et ce n’est pas pour rien. La M365 est l’une des trottinettes électriques au meilleur rapport qualité / prix du marché. Commercialisée par Xiaomi, avec des technologies empruntées largement à Segway (racheté par Ninebot, startup chinoise qui a massivement levé des fonds auprès de Xiaomi), la M365 s’est vite imposée comme le moyen idéal de se mettre à la trottinette électrique à moindres frais. La M365 Pro est une évolution de son aînée pour rester dans l’air du temps. Elle peut se déplacer jusqu’à 25 km/h conformément à la législation française. L’autonomie de cette trottinette est plutôt correcte avec environ 45 km, ce qui devrait permettre de se balader toute la journée sans trop de problèmes. Côté design, elle garde les lignes épurées de la M365, une conception robuste qui assurera une bonne stabilité sur la route. Cette version Pro arbore en plus un écran composé de LED, bien plus complet que celui de la M365. Celui-ci peut afficher la vitesse instantanée, l’autonomie et le mode utilisé. En parlant de mode, la Xiaomi M365 Pro en possède 3 : éco, standard et sport. Le mode Sport profitera notamment du moteur de 300w, 600w en crête, de la trottinette pour être plus dynamique si besoin. Les roues en chambre à air permettront un amortissement des chocs optimal que ce soit lors de la montée d’un trottoir ou lors d’un passage sur des pavés. Enfin, la Xiaomi 365 Pro se replie pour faciliter le rangement. Il faudra cependant se préparer physiquement à porter ses plus de 14 kg, surtout s’il faut monter des étages pour rentrer chez soi. Vous retrouverez la Xiaomi M365 Pro à moins de 500 euros. C’est le modèle au qualité/prix imbattable. Retrouvez la Xiaomi M365 Pro à moins de 500 euros Ninebot Max G30 The beast La Ninebot Max G30 est tout simplement la meilleure trottinette électrique du marché. À sa vitesse de pointe, elle profite d’une autonomie record annoncée de 65 km. C’est énorme, et même si en pratique elle oscille entre 55 et 60 km, aucune de ses concurrentes ne fait mieux. Reconnaissons-le d’emblée, la G30 est massive. Lorsque l’on voit la bête, on comprend mieux les 18 kg notés sur la fiche technique. Ce poids, qui peut être considéré comme un légitime bémol pour certaines utilisations, profite aussi à la stabilité et à la robustesse de la trottinette. Avec cette carrure, c’est une impression de sécurité qui domine sur la route. La batterie, située sur le plancher de la G30, ancre la trottinette au sol. Malgré son poids, le moteur de 350w embarqués dans la Ninebot lui assure un dynamisme tout à fait correct d’autant plus qu’elle dispose d’un mode sport au besoin. Sa conduite en ville est agréable avec des pneus de 10 pouces tubeless pour réduire le risque de crevaison tout en assurant un amorti optimal. Elle dispose également d’un frein côté main droite qui ralentit les deux roues simultanément tout en récupérant de l’énergie pour gagner en autonomie. Une carrure massive donc, mais élégante dans son ensemble. La trottinette reste sobre et dispose d’un écran permettant de connaître sa vitesse instantanée, le niveau de batterie et le mode de conduite sélectionné (éco, drive ou sport). Il dispose également de voyants pour signaler la présence d’une connexion Bluetooth, une surchauffe des composants ou une panne moteur. Parce Ninebot n’a rien fait à moitié sur cette trottinette, la G30 est équipée d’une connexion Bluetooth afin de se connecter à un smartphone via l’application dédiée Ninebot by Segway, disponible sur iOS et Android. Cette application ouvre la porte à de multiples fonctionnalités intéressantes comme une fonction « anti-vol » qui bloquera les roues du bolide, par exemple. Cette trottinette se replie elle aussi. C’est malheureusement lorsqu’elle est repliée que le poids conséquent de la machine se fait le plus sentir : mieux vaut ne pas habiter au dernier étage sans ascenseur. Autonomie, robustesse et fonctionnalités utiles : la Ninebot by Segway Max G30 est la trottinette premium de 2020. Son prix, lui aussi, est premium. Il faudra compter un peu moins de 800 euros pour l’acquérir. Retrouvez la Ninebot Max G30 à moins de 800 euros Les trottinettes légères et dynamiques E Twow Booster GT 2020 Elle en a sous le capot ! À l’image de son nom, cette trottinette est faite pour les friands de conduite sportive. Elle respectera toujours la limite de vitesse, mais se dote d’une puissance moteur de 700w. Autrement dit, cette trottinette délivre une accélération incomparable. Là est son avantage : un poids léger et un excellent dynamisme. Soyons honnêtes, ce ne sera pas son design beaucoup moins travaillé qu’une G30 ou qu’une M365 qui déclenchera l’achat, mais bien ses performances. Il est d’abord nécessaire de savoir que cette GT 2020 propose une autonomie d’environ 35 km pour un poids de… moins de 12 kg. On trouve donc un gabarit léger qui renforce encore plus son dynamisme. Son point fort réside évidemment dans son moteur de 700w qui assurent une réactivité inégalable aujourd’hui. Outre le fait de laisser les autres trottinettes électriques sur place à un feu, une accélération puissante est toujours un plus sécurisant en cas de besoin. Si vous comptez l’utiliser dans un endroit vallonné, elle saura bien mieux gérer le dénivelé que ses concurrentes. Alors que la version précédente avait été critiquée pour son système de freinage peu efficace, E Twow a tenté de rectifier sa copie en ajoutant un frein tambour cette année. Un système plus efficace, à n’en pas douter. La GT 2020 se replie elle aussi et est plus facilement transportable grâce à son poids. Pour bénéficier d’une telle puissance avec la E Twow Booster GT 2020, il faudra en revanche débourser 990 euros. Retrouvez la E Twow Booster GT 2020 à 990 € emicro One Le poids plume C’est la trottinette électrique légère par excellence. Le principe de la trottinette électrique : la mobilité. Micro a décidé de faire de cette mobilité une expérience entière, que la trottinette soit pliée ou non. Avec ses 7,5 kg, la emicro One profite d’un très bon dynamisme, grâce à un moteur de 500w. Le design est simple et va à l’essentiel. Elle a presque des allures de trottinette classique. La One est en effet parfaite pour des trajets succincts et pour se ranger dans les transports en commun. En revanche, cette légèreté à un coût en matière d’autonomie. La One a une autonomie de 12 km à 25 kmh selon le constructeur. Il faut donc s’assurer de ne pas avoir à faire plus. Sachez toutefois que, du fait de sa petite autonomie, son temps de chargement de prend qu’une heure. C’est donc plus simple de la recharger dans la journée. La emicro One est disponible à moins de 600 euros en ce moment. Sachez enfin que cette trottinette ne dispose pas d’éclairages intégrés contrairement aux autres. Retrouvez la emicro One à moins de 600 €

Article publié initialement le 15 août 2018

Crédit photo de la une : Gwénaëlle Hamon