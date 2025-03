Lecture Zen Résumer l'article

BYD prouve sa puissance économique en affichant un chiffre d’affaires record de 107,2 milliards de dollars pour l’année 2024. Le constructeur chinois dépasse Tesla et ses 97,7 milliards.

BYD ne bide pas. S’il vous fallait encore une preuve que le constructeur chinois représente une part significative du marché mondial, en voilà une : 107,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2024, rapporte Bloomberg le 24 mars. Une hausse de 29 % par rapport à l’exercice 2023.

La marque chinoise bat ainsi son grand rival Tesla, qui a réalisé de son côté 97,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit une croissance de 1 % comparé à l’année précédente.

Plus de chiffre d’affaires, mais moins de bénéfices pour BYD

Il y a cependant une petite nuance à apporter à ces jolis résultats. Si BYD a bien dépassé Tesla sur le chiffre d’affaires, l’américain garde l’avantage sur les bénéfices nets avec 7,1 milliards de dollars, contre 5,55 milliards de dollars pour BYD en 2024. Mais pour combien de temps ? Les bénéfices nets de la marque chinoise ont augmenté de presque 15 %, tandis que ceux du géant américain ont chuté de 52 %.

Par ailleurs, contrairement à Tesla qui produit uniquement des voitures électriques, BYD peut compter sur les ventes de modèles hybrides rechargeables qui viennent un peu gonfler les performances. Les deux constructeurs ne restent pas moins au coude-à-coude sur les ventes 100 % électriques. Tesla a ainsi livré 1,79 million de voitures électriques en 2024, contre 1,76 million pour BYD.

La fusée BYD ?

Bien évidemment, BYD ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et travaille son développement à l’international avec notamment la possible implantation d’une troisième usine en Europe. Après la Hongrie et la Turquie, l’Allemagne pourrait se voir accueillir un nouveau constructeur.

BYD Seagull à l’usine // Source : BYD

Le constructeur investit massivement sur son marché avec la construction d’un site de production tout simplement gigantesque. Située à Zhengzhou, cette « Mega Factory » porte bien son nom puisqu’elle pourrait s’étendre sur une surface aussi grande que la ville de San Francisco. Avec ça, BYD envisage de produire un million de véhicules par an.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama