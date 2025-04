Lecture Zen Résumer l'article

La question d’une usine MG en Europe revient sur la table. Pour éviter les droits de douane européens, le constructeur chinois a plusieurs sites dans le viseur. L’annonce pourrait être faite d’ici à cet été.

Cette fois, c’est la bonne ? Avec les enfantillages commerciaux entre les États-Unis et la Chine, on oublierait presque que l’Union européenne avait aussi augmenté les droits de douane pour les véhicules en provenance de l’Empire du Milieu. Pour éviter de s’en acquitter, la question d’une production plus « locale » revient donc souvent chez les marques chinoises. BYD, par exemple, construire deux usines en Europe et même peut-être une troisième. De l’autre côté, Stellantis a mis à l’arrêt son projet d’assemblage polonais, mais faute d’une manœuvre financière loupée.

Une autre marque chinoise déjà bien implantée sur le Vieux-Continent compte bien enfoncer le clou avec une usine européenne : MG. Dans un article du 16 avril, nos confrères d’Automotive News Europe rapportent que le projet serait en bonne voie.

Une usine MG en Europe, cette fois c’est la bonne ?

Ce projet d’usine MG en Europe n’a en réalité rien de nouveau. En juillet 2023, l’annonce avait déjà été rendue officielle par le PDG de la branche européenne William Lang. En revanche, à l’époque, il n’était pas encore question de contourner les surtaxes imposées, mais plutôt d’augmenter la cadence de production.

MG doit s’acquitter de plus de 45 % de taxes supplémentaires en Europe // Source : MG

Après avoir été semble-t-il mis en sommeil, le contexte actuel rebat quelque peu les cartes et inciterait davantage la marque à accélérer sur le sujet. Pour mémoire, le groupe SAIC (dont MG fait partie), se voit exiger une surtaxe de 35,3 % en plus des 10 % déjà en place.

Quels pays de fabrication pour MG ?

Selon Automotive News Europe, le futur site de production de MG devrait voir le jour d’ici 12 à 16 mois à compter de l’annonce officielle (la vraie). Ce dernier aurait une capacité de 100 000 véhicules par an. L’officialisation et l’annonce du lieu privilégié serait donnée cet été.

BYD va déjà produire ses voitures électriques en Europe // Source : BYD

La logique voudrait que ce soit l’un des pays ayant voté contre les droits de douane comme la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie ou encore l’Allemagne. BYD a notamment choisi la Turquie ainsi que la Hongrie, et pourrait également ouvrir une troisième usine chez nos voisins Outre-Rhin.

Les voitures électriques MG deviendront-elles moins chères ?

Une fois les droits de douane mis en place par l’Europe, MG avait fait le choix de ne pas augmenter le prix de ses modèles, préférant rogner sur sa marge. Si le projet d’usine européenne venait à se concrétiser, exit les surtaxes. Le constructeur chinois aurait ainsi deux possibilités : laisser les prix de sa gamme tels qu’ils sont actuellement ou au contraire les diminuer.

La MG4 en version Luxury // Source : MG

Dans le premier cas, cela laisserait une marge plus confortable à la marque, tandis que la deuxième option laisserait une marge réduite, mais permettrait d’être encore plus compétitif sur les prix, et donc d’attirer potentiellement plus de clients.

