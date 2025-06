Lecture Zen Résumer l'article

Des juristes démocrates du Texas demandent à Tesla de reporter le déploiement de ses taxis autonomes, alors qu’une révision de la législation sur ce type de conduite doit intervenir.

Coup dur pour Elon Musk. Les déboires autour des fameux taxis autonomes du fantasque patron de Tesla n’en finissent plus. Après le dépôt du nom « Robotaxi » qui pose problème auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce, de nouveaux bâtons finissent dans les roues du constructeur automobile.

Selon un rapport de l’agence Reuters publié le 18 juin 2025, un groupe de législateurs démocrates du Texas a envoyé une lettre demandant à Tesla de repousser le déploiement de ses taxis autonomes. Initialement prévu pour le 12 juin, ce lancement tant attendu avait finalement été (ô surprise) une nouvelle fois décalé par Elon Musk. Le nouveau coup d’envoi doit avoir lieu ce dimanche 22 juin, si tout se passe bien.

Une nouvelle législation sur la conduite autonome au Texas change la donne

Laisser une voiture se conduire toute seule sur la voie publique et transporter des personnes exige un cadre très strict, d’où le lancement inexistant, pour le moment, du fameux système FSD de Tesla en Europe. Aux États-Unis, la loi est un peu plus souple. Cependant, au Texas, l’État où siège Tesla et qui doit accueillir les premiers Robotaxi de la marque, la réglementation encadrant la conduite autonome évoluera en septembre.

Le Tesla Model Y en version Robotaxi au Texas. // Source : Adan Guajardo via X

Dans leur lettre, les quelques Démocrates ont ainsi suggéré au constructeur américain de reporter le lancement au moment de l’adoption de cette nouvelle législation, en septembre donc. À l’heure actuelle, un véhicule autonome a le droit de circuler tant que ses papiers sont en règle. Dans la version révisée du texte, il sera désormais imposé aux entreprises de faire une demande préalable pour rouler dans l’État. De plus, « les entreprises sont également tenues de fournir à l’État des informations sur la manière dont la police et les premiers intervenants peuvent gérer les véhicules dans les situations d’urgence », explique Reuters.

Une question de sécurité publique

Dans la lettre, les législateurs estiment que ce report en fin d’année est « dans l’intérêt de la sécurité publique et de la confiance du public envers les activités de Tesla ».

Le Tesla Model Y en version Robotaxi au Texas. // Source : Adan Guajardo via X

Cette demande est plus une suggestion qu’un ordre. En effet, Tesla peut tout à fait maintenir son lancement du 22 juin, mais devra en contrepartie fournir « des informations détaillées démontrant que Tesla se conformera à la nouvelle loi dès le lancement des opérations sans conducteur à Austin ». À deux jours de l’événement, la marque n’a pas communiqué sa décision.

