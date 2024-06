Lecture Zen Résumer l'article

Après le prix de la voiture européenne de l’année, le Renault Scénic repart avec 3 prix lors du e-trophée de l’association des médias auto & moto (AMAM).

Après avoir manqué le prix de la voiture de l’année, la BMW i5 Touring espérait bien prendre sa revanche sur le Renault Scénic e-tech. C’est encore raté ! Le Scénic e-tech a raflé 3 récompenses lors de la 3ᵉ édition des e-trophées de l’Association des Médias Auto & Moto (AMAM). La BMW devra se contenter d’autres places sur le podium.

Le modèle de Renault n’est pas le seul véhicule électrique à avoir trouvé les faveurs du jury de journalistes automobiles français.

Comment fonctionnent les e-trophées de l’AMAM ?

Ce sont 25 journalistes spécialisés dans l’automobile qui jugent les nouveautés soumises par les constructeurs. Numerama fait partie de ce jury. Il y avait 21 voitures à juger sur 48h en 2024, un rythme particulièrement intense.

Une partie du jury des trophées AMAM // Source : Matteo Lucatelli / Alessi Production / AM-AM

Les voitures sont classées dans plusieurs catégories, pour déterminer le parcours d’essai sur lequel elles sont jugées : les citadines principalement en ville, tandis que les familiales sont davantage sur de l’autoroute et des routes secondaires, car elles parcourent de plus grandes distances.

À la fin de chaque boucle routière, et une fois tous les modèles testés par les journalistes, un classement a lieu. Il y a quelques catégories transverses qui récompensent aussi des modèles, indépendemment de leur motorisation (électrique, hybride rechargeable, ou hybride).

Les résultats pour les voitures électriques

Le grand gagnant en nombre de trophées remportés est donc le Renault Scénic e-tech avec les prix de :

Meilleure voiture électrique,

Meilleure voiture familiale,

Meilleur SUV compact.

Il a aussi fini à la troisième place pour ce qui est de l’ergonomie à bord. Le Renault Scénic a fait globalement l’unanimité lors de ces deux jours d’essais. Un test plus complet sera publié un peu plus tard sur Numerama.

Kia EV9 et BMW i5 lors des trophées de l’AMAM. // Source : Matteo Lucatelli / Alessi Production / AM-AM

Parmi les véhicules très remarqués, il y a également le Kia EV9. Il remporte le prix dans la catégorie des grands SUV. Il se classe par ailleurs deuxième sur la catégorie des voitures familiales, ainsi que deuxième sur l’ergonomie à bord.

Le Nissan Ariya a remporté le trophée du meilleur intérieur. Il finit aussi à la seconde place dans la catégorie des grands SUV. Un podium qui n’est d’ailleurs constitué que d’électriques, alors qu’il était ouvert à l’ensemble des motorisations.

Le BMW i5 Touring n’aura pas démérité non plus en arrivant en deuxième place dans la catégorie des électriques et en troisième place dans la catégorie des familiales.

Le Dacia Duster hybride repart avec 2 trophées

Le Dacia Duster nouvelle génération s’est vu gratifié du titre de coup de foudre de l’association (un vote ouvert à tous les journalistes de la profession). Il a aussi remporté le prix du meilleur hybride (HEV).

La nouvelle Prius a remporté le prix du meilleur modèle hybride rechargeable. La Suzuki Swift a obtenu celui de la meilleure citadine et le Nissan Juke, le trophée de l’ergonomie à bord.

Une partie des modèles testés. // Source : Raphaelle Baut

Voici les résultats complets :

1er 2e 3e Meilleure électrique Renault Scénic e-tech BMW i5 Touring Kia EV9 Meilleur grand SUV Kia EV9 Nissan Ariya Subaru Solterra Meilleur SUV compact Renault Scénic e-tech Hyundai Kona électrique Dacia Duster Meilleure familiale Renault Scénic e-tech Kia EV9 BMW i5 Touring Meilleure citadine Suzuki Swift Volvo EX30 Mitsubishi Colt Meilleur intérieur Nissan Ariya Mercedes Classe E Hyundai Kona électrique Meilleure ergonomie Nissan Juke Kia EV9 Renault Scénic e-tech Meilleur PHEV Toyota Prius Mercedes Classe E Honda CR-V Meilleur hybride HEV Dacia Duster Lexus LBX Suzuki Swift HEV (véhicule électrique hybride) ; PHEV (véhicule hybride rechargeable)

