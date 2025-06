Lecture Zen Résumer l'article

Le Vinfast VF3 est la réponse du constructeur vietnamien au besoin de voitures électriques abordables. On a assisté à sa première présentation en France.

Lors du CES Las Vegas 2024, la marque vietnamienne Vinfast avait attiré l’attention de la presse internationale grâce au mini SUV Vinfast VF3. Avec sa bouille et son gabarit de 3,19 m, c’est une proposition détonante parmi les véhicules électriques du marché.

Numerama a eu l’occasion d’approcher le modèle lors de son passage en Europe, pendant les eTrophées de l’association des médias auto et moto. Alors, que penser de ce véhicule et d’une éventuelle entrée sur le marché européen ?

Le Vinfast VF3. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Qu’est-ce que le Vinfast VF3 ?

Affichant seulement 3,19 m de long et 1,62 de haut, ce véhicule cubique assume son look de mini-SUV ultra-compact. Vinfast commence à démocratiser la voiture électrique au Vietnam avec ce modèle, mais la marque ne veut pas se limiter à son marché local. Le VF3 est leur réponse aux clients qui veulent une voiture électrique simple, abordable et qui se gare partout — au détriment de toute ambition de polyvalence.

Le Vinfast VF3 embarque un moteur électrique de 32 kW (soit 43 chevaux), couplé à une petite batterie de 18,6 kWh. Malgré des consommations faibles, inférieures à 9 kWh/100 km, l’autonomie est réduite. Elle est donnée pour 210 km en cycle NEDC — soit environ 160 km norme WLTP – c’est peu, mais suffisant pour les trajets urbains du quotidien. Elle se recharge de 10 à 70 % en 36 minutes avec une charge en courant continu bridée à 12 kW. À noter, la vitesse maximale est limitée à 100 km/h : oubliez l’autoroute, mais pour les centres-villes, cela coche les bonnes cases.

Il y a de la recharge rapide à 12 kW sur le VF3. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La promesse du low cost électrique, vraiment possible ?

VinFast mise sur un prix plancher pour se différencier. Au Vietnam, ce modèle est vendu moins de 8 800 € avec la batterie en location, ou environ 11 700 € en incluant l’achat de la batterie. Et ça marche, puisque le constructeur y a livré 13 100 exemplaires sur le premier trimestre 2025, la meilleure vente du jeune constructeur.

L’ntérieur de la Vinfast VF3. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le VF3 se présente comme un OVNI face aux petites électriques bien plus chères proposées en Europe. Difficile de savoir pour autant si une telle proposition peut s’exporter en Europe, même avec un prix très contenu. Il va déjà falloir que la marque réussisse à adapter le modèle pour qu’il soit homologable ici. Rien que l’ajout des airbags et la mise en conformité sur les éléments de sécurité risquent d’être un casse-tête pour un tel modèle. Cela pourrait au passage faire gonfler le prix d’un tel engin. Or, si le prix n’est pas abordable, le VF3 n’aura aucune chance sur le marché européen.

Une face avant expressive sur le Vinfast VF3. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Un engin proche des kei cars japonaises

Alors que le patron de Renault, Luca de Meo, plaide en faveur d’une réglementation européenne allégée pour des véhicules d’une catégorie proche des kei cars japonaises, ce modèle de Vinfast correspond bien à l’esprit de cette catégorie. Il est cependant plus large que les modèles japonais.

Un intérieur minimaliste sur le VF3. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pour l’avoir observé de près, le Vinfast VF3 soulève quand même des doutes. Peut-il vraiment convaincre les clients européens ? Les véhicules 3 portes sont devenus rares, car peu pratiques. En plus, ce VF3 n’a aucun coffre, à moins de rabattre la banquette arrière, transformant le véhicule en 2 places. L’intérieur est spartiate : des plastiques durs, des sièges en tissu, pas de rangement, aucune fioriture, juste un écran central qui apporte de la modernité. Malgré des performances limitées et cet intérieur basique, le VF3 est bien considéré comme une voiture, enfin une mini-voiture et non comme un quadricycle lourd.

Pas de coffre dans le VF3 sans rabattre la banquette. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Théoriquement, ce genre de véhicule est une réponse adaptée pour des besoins de mobilité en Europe, qui devraient s’orienter vers des véhicules plus petits, plus légers, et plus vertueux. Dans la réalité, même si ce modèle Vinfast a une bonne bouille et un tarif attractif, une commercialisation en Europe ne lui assurerait pas forcément le succès qu’il pourrait escompter. On reste curieux de voir si Vinfast va aller jusqu’au bout de sa démarche.

