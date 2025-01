Lecture Zen Résumer l'article

La fameuse Renault 5 Turbo 3E sera prête à rouler dès cet été 2025. Une présentation au Festival of Speed de Goodwood, comme cela avait été le cas pour son concept original, serait plus que plausible.

Renault nous avait fait saliver avec son concept R5 Turbo 3E dès 2022. Des arches de roues prononcées, un look totalement délirant et une puissance débordante. Si l’on pensait que le constructeur au losange allait s’arrêter à un concept, il nous a prouvé le contraire. Renault avait officialisé par surprise le revival de la célèbre R5 Turbo, à la fin du documentaire retraçant le parcours de la marque depuis l’arrivée de Luca de Meo à la tête du groupe.

Renault Show-car R5 Turbo 3E. // Source : Renault

Le projet de la version survoltée de la Renault 5 E-Tech serait bien avancé, c’est même le patron en personne qui le confirme. À l’occasion de la cérémonie des Trophées de L’argus le mardi 21 janvier, Luca de Meo s’est vu remettre la palme de voiture de l’année par nos confrères pour la R5. La question de l’arrivée de cette fameuse version Turbo lui a été posée.

La R5 Turbo roulera cet été, mais où ?

D’après Luca de Meo, la future R5 Turbo électrique roulerait « à l’été », sans donner de dates précises. Cependant, un événement pourrait bien être le lieu d’une présentation de la citadine sportive : le Festival of Speed (FOS) de Goodwood, en Angleterre. Ce rassemblement est l’endroit privilégié pour bon nombre de constructeurs afin d’exhiber au grand public leurs dernières nouveautés sportives.

C’est à cette occasion que Renault et Alpine avaient fait rouler le concept originel Turbo 3E et l’A290, respectivement en 2023 et 2024. Bien que le constructeur français n’ait pas confirmé sa présence au FOS, il y a quand même de fortes chances qu’il réitère l’opération cette année. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre la date d’ouverture de l’événement, qui se tiendra du 10 au 13 juillet.

L’Alpine A290 au Festival of Speed de Goodwood. // Source : Goodwood

Plus d’exemplaires de la Renault 5 Turbo 3E que prévu

Avec sa livrée iconique jaune et blanche et sa carrosserie bodybuildée à l’image du modèle des années 1980, la Renault 5 Turbo 3E séduit. À tel point que le constructeur envisagerait une production plus généreuse que prévu. Dans une interview donnée aux journalistes britanniques d’Autocar, le patron de la marque Renault, Fabrice Cambolive (de Meo dirige quant à lui le groupe), a confié que la sportive sera produite à « bien plus » que 150 exemplaires.

La Renault 5 Turbo 3E. // Source : Renault

Pour ce qui est du prix, il sera « honnête » et « lié, bien sûr, à la puissance de la voiture ». Toujours selon Fabrice Cambolive, les clients potentiels ne manqueront pas à l’appel « tant que la voiture offre la puissance, l’efficacité, la technologie, l’innovation ».

La Renault 5 Turbo 3E. // Source : Renault

Pour rappel, la R5 Turbo électrique devrait reprendre la plateforme de la R5 et de l’Alpine A290, habillée d’une carrosserie en fibre de carbone. Les deux moteurs entraîneront les deux seules roues arrière et pourraient cumuler jusqu’à 500 ch. De quoi catapulter l’auto de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+