Pour continuer de coller à son célèbre slogan, BMW développe une partie logicielle tournée autour du plaisir de conduire pour sa future génération de voiture électrique. Le constructeur allemand détaille ce qui en sera le cœur.

Le slogan emblématique de BMW est « le plaisir de conduire ». Une phrase qui définit la marque depuis la fin des années 1960 et qui pourrait être chamboulée par la transition électrique. Réputé entre autres pour ses moteurs six cylindres en ligne, le constructeur allemand doit se creuser la tête pour continuer à satisfaire les passionnés de la marque et respecter sa devise.

Pour nous donner une idée de comment le virage de l’électrique allait être abordé, BMW vient de dévoiler ce lundi 17 février un prototype totalement survolté répondant au nom de Vision Driving Experience.

Le « cœur de joie » des BMW électriques

Si ce prototype vous est familier, c’est tout à fait logique, car il reprend dans les grandes lignes celui du Vision Neue Klasse présenté en 2023. Pour mémoire, ce dernier préfigure ce que sera la prochaine génération de BMW carburant uniquement à l’électricité. Avec ce nouveau prototype, le constructeur bavarois n’a pas pour objectif de mettre en avant le style, mais plutôt la conduite de ses modèles à venir.

Pour être plus précis, le nom de Neue Klasse désigne plus en réalité l’architecture de ces futurs véhicules. Celle-ci sera dite SDV pour Software Defined Vehicle, ou en français « véhicule défini par le logiciel ». En gros, une voiture est développée autour du logiciel au lieu de l’inverse comme il était coutume jusqu’à maintenant.

Chez BMW, la partie logicielle des voitures de la Neue Klasse sera gérée par un seul et unique module électronique baptisé « Heart of Joy » (cœur de joie). Ce supercalculateur contrôle l’intégralité des aspects de la conduite, que ce soit la puissance, la répartition du couple, la récupération d’énergie au freinage, ou encore la stabilisation du véhicule. Autant de paramètres inhérents au plaisir de conduire cher à la marque, qui seront contrôlés plus efficacement. Selon BMW, la mutualisation de cette gestion électronique permet de traiter « les informations dix fois plus vite que les systèmes précédents ».

Un avant-goût de la M3 électrique

Le prototype Vision Driving Experience est décrit comme un « banc d’essai roulant » et se montre plutôt véloce. Pour preuve, il délivre plus de 1 300 ch grâce à ses quatre moteurs électriques (un par roue) et 18 000 Nm de couple.

En plus des chiffres, le proto en impose par sa carrosserie élargie. De quoi nous donner une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler la future BMW M3 100 % électrique, même si le constructeur n’a pas évoqué de lien avec sa prochaine sportive.

