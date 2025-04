Lecture Zen Résumer l'article

Avec sa maîtrise technologique grandissante, Xpeng montre qu’il ne veut plus jouer dans la cour des petits. Est-ce que Tesla ne serait pas en train de se faire rattraper à forcer de promettre sans réaliser ?

On va éviter de qualifier Xpeng de « Tesla Killer », car cette appellation a toujours porté malchance aux entreprises qui ont hérité de ce qualificatif. Pour autant, l’entreprise chinoise est quand même l’une des plus proches de la stratégie de Tesla à bien des égards. Alors que Xpeng a tenu sa première conférence mondiale à Hong Kong ce 15 avril, elle mérite bien un petit coup de projecteur sur plusieurs projets qu’elle développe.

Si les médias ont été conviés au lancement du nouveau Xpeng X9, un monospace (MPV) à la pointe de la technologie, le reste de la présentation valait aussi le détour. Elle a permis au patron de Xpeng, He Xiaopeng, de faire un point sur les autres avancées de la marque : voitures volantes, robots ou conduite autonome… La marque progresse rapidement sur de nombreux fronts. Au point de se demander si Tesla a toujours l’avance technologique que l’entreprise vante tant.

Conférence Xpeng global brand night // Source : Xpeng

Des puces de conduite autonome plus puissantes que le HW4 de Tesla

Xpeng a décidé de développer en interne les puces qui équiperont les véhicules pour la conduite autonome. Pour le moment, seuls les véhicules dédiés au marché chinois en sont équipés, mais le patron de Xpeng a précisé : « Nos puces seront présentes dans nos voitures partout dans le monde à l’avenir. »

L’entreprise ne veut pas bruler les étapes en promettant de la conduite autonome de niveau 3 partout dans le monde sans que ce soit réellement le cas. Néanmoins, le constructeur a diffusé une démonstration d’un véhicule Xpeng lancé en conduite autonome dans la circulation de Hong Kong sans avoir spécifiquement entraîné le système à cela, une ville où les volants sont à droite et la conduite est inversée par rapport à la Chine. Le véhicule a malgré tout su s’adapter à cette nouvelle conduite inconnue, ce qui a bluffé les passagers. L’IA est désormais capable d’apprendre par elle-même dans des zones dans lesquelles elle n’a jamais circulé auparavant. Ce qui pourrait mettre la marque chinoise au même niveau que le Full Self Driving de Tesla.

Présentation de la puce Turing AI de Xpeng, plus puissante que le HW4 de Tesla // Source : Capture live Xpeng

À la différence que Xpeng a développé des puces beaucoup plus adaptées aux besoins de la conduite autonome. La puce Turing AI de Xpeng est trois fois plus puissante que la puce Nvidia installée dans ses véhicules électriques actuels, et deux fois plus puissante que le système HW4 embarqué dans les Tesla récentes, selon He Xiaopeng.

Ces puces équiperont à l’avenir les voitures volantes, mais aussi les robots humanoïdes développés par l’entreprise.

Des robots pour 2026 : avant les Optimus de Tesla ?

Tesla n’est pas le seul constructeur automobile à s’intéresser au domaine de la robotique. Xpeng a aussi bien avancé sur le sujet sur les dernières années. L’entreprise a présenté fin 2024 son Xpeng Iron, un robot humanoïde qui est d’ailleurs déjà au travail dans l’usine de Guangzhou.

Le patron de Xpeng a indiqué lors de la conférence du 15 avril qu’ils seront vendus à partir de 2026, et que les clients intéressés pouvaient déjà venir les voir en action à l’usine. Il a quand même indiqué que faire un robot intelligent est bien plus ardu que la conception d’une voiture autonome.

Au-delà de la reproduction la plus fidèle du corps humain pour développer les capacités de mobilité du robot, il faut aussi composer avec une certaine intelligence pour que le robot puisse comprendre, analyser et s’adapter à son environnement. C’est bien plus complexe qu’une voiture dont la conduite peut être reprise par un humain, ou les robots téléguidés qui ont envahi les réseaux sociaux.

Le robot humanoïde de Xpeng (Iron) a fière allure // Source : Xpeng

Des voitures volantes que Tesla n’a pas encore en projet

Xpeng est également connu pour le développement de ses « voitures volantes », même s’il ne s’agit pas vraiment pour l’heure de voitures réellement volantes. Xpeng a conçu un eVTOL que l’on a pu apercevoir au lancement de la marque en France et sur le stand Xpeng au Mondial de Paris.

Xpeng et ses ambitions dans les véhicules volants // Source : Raphaelle Baut

Encore plus fou, Xpeng a ajouté à son catalogue un engin mi-terrestre, mi-aérien : un véhicule qui embarque à l’arrière un eVTOL. La législation chinoise commence à autoriser certains de ces véhicules, mais comme pour la conduite autonome, il faudra du temps avant que la demande soit mondialisée.

Xpeng ne se contente plus de suivre. En 2026, la marque pourrait bien devancer Tesla sur des terrains que l’Américain n’a pas encore explorés. Néanmoins, Tesla restera certainement devant sur la quantité de voitures produites et vendues.

