Pour contourner les surtaxes sans exploser les coûts, Xpeng et GAC pourraient assembler leurs modèles en Autriche via le prestataire Magna. Une solution intéressante, mais pas forcément la moins chère.

Face aux surtaxes européennes sur les voitures électriques produites en Chine, certains constructeurs chinois explorent des alternatives. L’objectif est de trouver une parade pour continuer à vendre sur le Vieux Continent sans exploser leurs marges ou leurs tarifs. Construire une usine en Europe semble être la solution évidente, mais l’investissement est risqué avec des volumes encore faibles. Parmi les autres options envisagées, un assemblage en Europe via un prestataire.

D’après les dernières rumeurs d’Automotive News China, Xpeng et GAC pourraient être les premiers à tenter l’expérience en passant par les services de Magna Steyr.

Des voitures en kit pour éviter la surtaxe

Magna Steyr n’est pas forcément un nom connu du grand public. Pourtant, l’entreprise assemble des modèles pour différents constructeurs depuis des années. Elle possède une usine en Autriche qui a notamment produit les Fisker Ocean, avant leur échec cuisant. C’était également le site de production de la Jaguar i-Pace. BMW, Toyota et Mercedes ont également des contrats d’assemblage en cours qui occupent l’usine autrichienne. Même si Magna Steyr ne dépend pas uniquement de cette activité, la production de l’usine a chuté de 35 000 unités. Trouver de nouveaux clients devenait urgent.

Production des Fisker Ocean dans l’usine autrichienne // Source : Fisker

L’opportunité pour Magna Steyr pourrait venir des constructeurs chinois. Une hypothèse que Numerama avait d’ailleurs soulevée l’été dernier pour Xpeng. Les modèles produits dans l’usine autrichienne ne seraient pas une production complète de A à Z, mais un assemblage final pour des véhicules livrés en SKD (ou « Semi Knocked Down »). Pour vulgariser, on pourrait parler de véhicules livrés en kit qui auront été pré-construits en Chine. C’est ce que Leapmotor a initié avec la citadine T03 dans les usines polonaises de Stellantis.

Cela offrirait une porte d’entrée plus rapide et moins coûteuse qu’une implantation directe en Europe. Pour Xpeng ou GAC, ce serait un moyen de sécuriser leur présence sur le marché sans avoir à construire une usine de zéro, ce qui nécessite généralement entre 2 et 4 ans.

Un calcul économique loin d’être évident

Cette stratégie présente quand même des contraintes. Produire en Europe, et plus spécifiquement en Autriche, coûte plus cher qu’en Chine. L’assemblage chez un prestataire comme Magna entraîne forcément des coûts supplémentaires par rapport à une production au sein des usines de la marque. Si l’objectif est d’éviter les surtaxes (de 20,7 % pour Xpeng et GAC), encore faut-il que l’équation financière reste viable pour ces marques, qui misent avant tout sur un positionnement prix attractif.

Xpeng G6 sur le stand du Mondial de l’Auto // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Autre frein, spécifique au marché français : l’assemblage en Autriche ne permettrait pas à Xpeng ou GAC d’accéder aux bonus écologiques en France. Un arrêté spécifique a été émis pour empêcher Leapmotor et son assemblage SKD d’en bénéficier, Xpeng et GAC subiraient le même sort. Cette solution pourrait donc être utile pour se développer à l’échelle européenne, mais l’impact serait plus limité pour les acheteurs français.

Les négociations sont en cours, et les constructeurs chinois concernés n’ont pas encore tranché. Cela pourrait quand même être une alternative intéressante pour eux en attendant de développer une véritable production en Europe.

