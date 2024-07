Lecture Zen Résumer l'article

Lancée en test chez 5 % des abonnés Deezer, la fonctionnalité « Playlist avec IA » permet de générer une liste à partir d’une phrase ou de mots-clés. Une idée originale qui pourrait s’imposer comme une nouvelle manière d’écouter de la musique.

Comme Spotify, Deezer peut désormais générer des « playlists avec IA ». L’idée du service de streaming, le deuxième le plus populaire en France, est assez simple : l’utilisateur insère des mots-clés ou une phrase, une IA génère une playlist (entre 10 et 20 morceaux) et il peut la modifier ou immédiatement l’écouter. Chaque playlist est unique et pioche dans le large catalogue de la plateforme.

Depuis le 17 juillet, 5 % des abonnés payants à Deezer, sélectionnés de manière aléatoire, ont accès à cette fonction lancée sous la forme d’une bêta. Est-elle efficace ? Numerama l’a essayée en avant-première.

Une interface simple et efficace, un choix (plutôt) correct

Accessible sur Android et iOS (même si la version Android ne fonctionne pas encore selon nos tests), la fonction « Playlist avec IA » se trouve dans l’onglet « Favoris ». Une fois à l’intérieur, il faut cliquer sur le bouton + pour créer une playlist. Si le compte Deezer est sur liste blanche, l’option IA apparaît.

Ensuite, on arrive dans une interface très bien pensée. Un champ texte permet d’insérer des mots-clés, un bouton en violet permet de « générer » une playlist. Après quelques secondes de chargement, une playlist apparaît. Selon nos premiers essais, elle compte systématiquement 11, 15 ou 20 morceaux.

La génération d’une playlist IA dans Deezer. // Source : Numerama

Pour les biens de nos tests, nous avons tenté de générer plusieurs playlists sur différentes thématiques. Nous avons notamment essayé :

Piscine, années 2000, gâteau

Kendrick, Eminem, 2010

Voiture, variété française, karaoké

Kendrick, Eminem, duo, voix féminines

Hard rock, France

Concerts, pop, 2010

Triste, repos, train

Musculation, salle, rap

Je suis en voiture et je veux écouter du rap italien pour chanter

Je veux de la musique pour m’endormir en avion

Dans la plupart des cas, le générateur de playlists s’en sort bien. Les morceaux correspondent aux mots-clés demandés, même si Deezer a la fâcheuse tendance de piocher le plus évident (les morceaux sont souvent très connus). Les personnes en quête de découverte musicale iront sûrement chercher ailleurs, puisque la sélection de l’IA peut s’avérer banale.

Quoi qu’il en soit, pour une humeur précise, Deezer s’en sort bien. La transformation de phrases en mots-clés, grâce au modèle de langage Google Gemini 1.5, est aussi efficace.

Quelques-unes des playlists générées par Deezer. Il n’y a rien d’original, mais les morceaux correspondent. // Source : Numerama

Dans d’autres cas, les playlists générées par Deezer sont plus discutables. Notre « Kendrick, Eminem, duo, voix féminines » a, par exemple, complètement éclipsé Kendrick Lamar et Eminem de l’équation. Seules des voix féminines étaient proposées. La requête « Concerts » était aussi décevante, avec une playlist 100 % enregistrée en studio. Bref, l’IA a ses limites, mais s’en sort bien avec les requêtes simples.

Autre observation : Deezer est parfois meilleur avec les mots-clés que les phrases. Il nous est arrivé d’avoir des bugs (ou des playlists très courtes, avec 3 morceaux) en écrivant une pensée trop complexe. Techniquement parlant, c’est le LLM de Google qui convertit des phrases en mots, mais il peut parfois mal le faire. Nul doute que cet aspect s’améliorera.

Tous les résultats ne sont pas parfaits. // Source : Numerama

Demander de la musique avec des mots : le futur du streaming ?

Avec cette initiative, Deezer et Spotify partagent une même vision sur le futur de la musique. Amazon et YouTube ont aussi des projets similaires, alors que les playlists personnalisées ont toujours été très populaires sur les services de streaming (il y en a toujours eu, à base d’algorithmes, la nouveauté est de pouvoir formuler une demande écrite). Apple Music, malgré l’annonce d’Apple Intelligence, ne propose pas encore ce type de technologie, mais la marque propose des centaines de playlists basées sur des humeurs et des faits de vie, créées par des humains et déclenchables à la voix.

À terme, il est probable que nos assistants vocaux nous permettent de générer des playlists sur mesure bien plus sophistiquées qu’aujourd’hui. Les LLM peuvent déjà comprendre des humeurs, reste pour les services de streaming à peaufiner leur système de sélection musicale. Les fans de musique, même s’ils personnaliseront sûrement les résultats, peuvent s’en ravir !

