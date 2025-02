Lecture Zen Résumer l'article

Après un premier teaser au début du mois de février, Volkswagen vient de dévoiler deux nouvelles images du concept rival de la Twingo électrique. On connait désormais son nom, il s’appelle ID. Every1.

La voiture électrique bon marché est en bonne voie chez Volkswagen. Le 5 février, on découvrait le visage (à moitié dans l’ombre) du concept préfigurant la future rivale de la Renault Twingo électrique. Un peu plus d’une semaine plus tard, voici que Volkswagen a publié via un post Instagram en date du 13 février deux croquis de ce fameux prototype.

Le constructeur allemand en profite pour officialiser son nom : ID. Every1. Après la ID. 2all, avec ce nouveau patronyme Volkswagen appuie donc bien sur le côté « une voiture électrique pour tous ».

Le concept ID. Every1 présenté le 5 mars

Ce n’est pas tout puisqu’en plus de son nom, Volkswagen donne la date de présentation du concept-car, prévue le 5 mars. Revenons sur le design de cette ID. Every1. Comme on a pu le voir avec la première image, la future électrique accessible affiche une silhouette compacte et galbée. À l’avant, on retrouve ce masque noir cerné par deux projecteurs aux coins arrondis. Si le logo du concept devrait être illuminé, ce ne pourrait pas forcément être le cas sur le modèle de série pour des raisons évidentes de coûts.

Le concept Volkswagen ID. Every1 // Source : Volkswagen

Le second croquis lève le voile sur l’arrière du concept où l’on remarque que le logo est de nouveau illuminé (ici en rouge). La signature lumineuse reprend le dessin des optiques à l’avant avec ces « parenthèses » qui ajoutent un peu de rondeur, tandis que la lunette entièrement noire fait écho au hayon de la petite citadine e-Up.

Le concept Volkswagen ID. Every1 // Source : Volkswagen

Toujours un prix aux alentours de 20 000 €

Sur son profil LinkedIn, le patron de Volkswagen Thomas Schäfer a partagé ses impressions sur ces croquis, saluant un « travail formidable » de ses designers et ingénieurs. Il en a également profité pour confirmer que la future ID.1 coûtera bien « aux alentours des 20 000 € » en entrée de gamme.

Plateforme de la future ID. 2all // Source : Volkswagen

Pour mémoire, la version de série de la citadine allemande est attendue pour 2027, soit un an après la Renault Twingo E-Tech électrique. Elle devrait reprendre la plateforme MEB Entry sur laquelle reposera également la ID.2, future rivale de la R5 électrique.

