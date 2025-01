Lecture Zen Résumer l'article

La Volkswagen ID.2 est annoncée comme la future citadine électrique abordable du constructeur allemand pour 2025. Les équipes de Volkswagen sont confiantes, considérant que ce modèle jouera un rôle important dans la démocratisation de l’électromobilité en Europe.

« Ce sera une révolution », affirme Martin Sander, membre du Directoire en charge des Ventes, du Marketing et de l’Après-vente chez Volkswagen, à propos de la future Volkswagen ID.2. Dans une interview donnée à Automotive News Europe le 7 janvier 2025, Martin Sander apparaît particulièrement optimiste pour 2025. Cela peut sembler étonnant, dans le contexte de la crise actuellement traversée par le groupe.

Après un passage à vide vis-à-vis de sa gamme électrique, la marque allemande parait bien décidée à reprendre du poil de la bête : nouveaux lancements, mises à jour des véhicules existants et bonnes résolutions.

Martin Sander posant avec la Volkswagen ID.7 Tourer. // Source : Volkswagen

L’ID.2 est plus qu’une voiture électrique abordable

Pour Martin Sander, « l’ID.2 va changer la donne ». Avec un prix de départ sous les 25 000 €, ce modèle signe le retour de Volkswagen à sa vocation : produire des voitures du peuple (Volkswagen, en allemand). Le modèle est particulièrement attendu par la clientèle pour 2025.

Il voit aussi dans ce modèle un moyen pour Volkswagen de se remettre en question sur tout le processus de création. L’ID.2 va pousser le constructeur à revoir ses méthodes de conception et de fabrication des véhicules, pour être rentable sur des véhicules à petits budgets. Un tel modèle va inciter l’entreprise à se montrer beaucoup plus efficace et durable.

Thomas Schaefer, CEO de Volkswagen, avec le concept ID.2all. // Source : Volkswagen

Un savoir-faire utile aussi pour un modèle à moins de 20 000 €

Des discussions avec Renault ont eu lieu en 2024 pour éventuellement partager la plateforme qui servira à la future Twingo. Volkswagen a finalement décidé de faire cavalier seul pour produire sa mini-citadine, s’appuyant plutôt sur les forces du groupe, en partageant ce projet avec Skoda, Seat, Cupra…

Néanmoins, rien n’est encore fait, comme l’indique Martin Sander : « Nous étudions la possibilité de proposer un véhicule électrique à moins de 20 000 €. Y parvenir avec un véhicule électrique connecté qui répond à toutes les exigences légales actuelles est un défi. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons y parvenir. »

Objectif : convaincre les plus sceptiques

En dehors des convertis à l’électrique, il est encore difficile de contrer les opinions négatives. Pour Martin Sander, le meilleur moyen de convaincre est de faire essayer : « Il ne faut pas se contenter d’un essai de 10 minutes, mais bien d’une demi-journée ou d’une journée entière pour que les clients aient la possibilité de parcourir de longues distances. Ils peuvent ainsi constater à quel point la recharge est simple et rapide. »

Dans tous les cas, Volkswagen a bien compris les critiques sur ses premiers modèles et œuvre à améliorer l’expérience de ses clients. Cela passe par des moteurs moins énergivores, des recharges plus rapides et des tarifs ajustés, comme sur l’ID.3 restylée. Il restera encore quelques progrès à faire sur la partie logicielle, bien que l’ID.7 propose déjà une version bien améliorée.

Volkswagen a clairement appris de ses erreurs passées. L’ID.2 incarne ce virage stratégique : accessible, efficace et tournée vers l’avenir. Reste à savoir si cela suffira à convaincre un public encore réticent à l’électrique.

