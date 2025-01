Lecture Zen Résumer l'article

Volkswagen a parcouru 941 km sur une seule charge avec une ID.7. Une prouesse sachant que la berline est donnée pour 709 km en cycle WLTP. Le secret pour réussir ? La marque a dû rouler très lentement.

Il y a un sujet qui revient sans cesse dans le débat avec les voitures électriques : l’autonomie. Une inquiétude pour certains automobilistes que Volkswagen s’est donné à cœur joie de défendre en décembre dernier, en parcourant 941 km en une seule charge sur son circuit d’essai situé à Nardò, dans le sud de l’Italie.

Le modèle choisi pour mener à bien cette expérience n’est pas anodin puisqu’il s’agit de la berline ID.7 en version Pro S, équipée d’une batterie de 86 kWh. C’est la voiture la plus efficiente de la gamme électrique du constructeur allemand avec un coefficient de traînée (Cx) remarquable de 0,23 et une consommation comprise entre 13,6 kWh et 16,2 kWh/100 km.

Une prouesse possible… en roulant à 29 km/h

Dans les conditions les plus optimales, la Volkswagen ID.7 Pro S peut parcourir jusqu’à 709 km selon le cycle WLTP. Alors comment se fait-il que les ingénieurs de Volkswagen aient réussi à rouler 232 km de plus, prolongeant ainsi de près d’un tiers l’autonomie, sans recharger ? Il faut tout simplement rouler lentement… très lentement, à 29 km/h de moyenne pour être précis. À cette vitesse, la consommation est tombée à 9,2 kWh/100 km.

La Volkswagen ID.7 a consommé en moyenne 9,2 kWh/100 km. // Source : Volkswagen

Dans son communiqué, Volkswagen souligne que « le modèle soumis aux essais n’a subi aucune modification technique. » Techniquement, vous pourriez donc réaliser vous-même l’expérience, à condition de ne pas être trop pressé.

La même vitesse que dans les embouteillages

Le circuit sur lequel a été menée l’expérimentation est baptisé « Low Speed Ring ». Long de 12,5 km, il permet « de simuler les conditions de trafic les plus diverses et de tester l’endurance du véhicule. » Volkswagen s’est ainsi fixé la vitesse moyenne de 29 km/h, car c’est une allure semblable à celles enregistrées pendant les heures de pointe des grandes villes. La marque prend l’exemple de Hambourg (22 km/h) et d’Amsterdam (31 km/h).

La Volkswagen ID.7 // Source : Volkswagen

Bien entendu, les embouteillages ne représentent pas la totalité d’un trajet, et sont souvent par ailleurs en accordéon, avec une alternance de démarrage et de freinage. Atteindre une telle autonomie est donc tout simplement inenvisageable dans des conditions de circulations réelles et n’est pas forcément représentative d’un trajet habituel. En revanche, on peut souligner le fait que l’essai a été effectué dans des conditions hivernales, habituellement préjudiciables pour l’autonomie, où la température a oscillé entre 5°C et 15°C.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+