Info Numerama. Des policiers de Mandelieu rouleront désormais en Tesla Model 3. Les véhicules avaient été aperçus sur un camion se dirigeant vers le sud de la France : Numerama a obtenu la confirmation de la mairie de la ville méditerranéenne des Alpes-Maritimes que les véhicules étaient pour elle.

Des photos avaient tourné sur les réseaux sociaux et fait parler la presse spécialisée : on y voyait des Tesla Model 3 aux couleurs de la police municipale française, sur un camion les transportant vers le sud de la France. On sait désormais où elles ont atterri : c’est la Police Municipale de Mandelieu, dans les Alpes-Maritimes, qui a reçu les quatre Tesla Model 3 de dernière génération, comme l’a confirmé la ville à Numerama. Il s’agit visiblement de modèles standards, compatibles avec le budget de la ville.

Joint par Numerama, Pierre Boutillon, directeur de la Sûreté publique, détaille ce choix : « Une voiture de Police Municipale travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On a d’abord une raison écologique, on avait besoin de réduire nos émissions. Il y a aussi une raison économique : on est sur 650 € de carburant par mois et par véhicule. Adopter des véhicules électriques nous permettra de réduire cette somme par 10 ». Pour des voitures de police municipale, qui ont à peu près les mêmes usages que les taxis, la fiabilité est aussi importante : « Notre usage est essentiellement urbain et cela a un énorme impact sur les filtres à particule et l’embrayage. On a eu des frais très importants. L’an dernier, on a payé en réparation l’équivalent d’une voiture neuve. »

Côté recharge, la Police Municipale a déjà étudié la question : comme il est rare que les voitures soient toutes en service en même temps, Pierre Boutillon mise sur des « recharges lentes pour préserver la batterie. » Une manière d’optimiser le composant qui permettra, selon lui, de maximiser la durée de vie des véhicules. Aujourd’hui, les voitures de police thermiques ont une durée de vie de 5 ans : « on espère garder ces Tesla plus longtemps », assure le directeur.

Les quatre Tesla Model 3 de la mairie de Mandelieu // Source : Mairie de Mandelieu

Même son de cloche à la mairie, avec une déception en prime côté constructeurs français

Côté service de communication de la mairie, les mêmes éléments sont cités pour justifier ce choix : rester à la pointe de la technologie et maîtriser l’empreinte carbone de sa police. Le tout, avec une vision économique de réduction des dépenses à long terme : « Le recours à ces véhicules de dernière génération pour les patrouilles urbaines apporte un gain en termes d’efficacité terrain et fait baisser drastiquement le coût énergétique pour la collectivité. Sur l’année, la diminution estimée est de l’ordre de 89,5 %. De surcroît, les coûts mécaniques particulièrement élevés des véhicules thermiques, pour des motorisations très sollicitées, seront supprimés », peut-on lire dans le communiqué.

Pourquoi Mandelieu-La Napoule n’a-t-elle pas fait appel à un constructeur français ? La ville affirme qu’elle « prend acte que les constructeurs français n’ont pas jugé utile de répondre à cet Appel d’Offres », sous-entendant qu’aucun concurrent n’a jugé bon de répondre aux besoins de la police. Contrairement à Tesla, donc, qu’elle salue comme un « acteur économique majeur installé sur son territoire ». Elle salue l’engagement de Tesla, « acteur économique majeur installé sur son territoire. »

À bon entendeur.

La mairie de Mandelieu a équipé sa police municipale de Tesla Model 3. // Source : Sébastien Leroy / X

