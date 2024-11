Lecture Zen Résumer l'article

La citadine électrique subit un coup de frein brutal sur ses ventes. Depuis la rentrée, les jours d’activité de l’usine se comptent sur les doigts d’une main, tant le chômage technique a dominé.

Depuis septembre, les jours de production de la Fiat 500e se font rares. Les ventes ont tellement chuté que les ouvriers de l’usine ont été mis au chômage technique de nombreuses semaines. L’avenir ne s’annonce pas beaucoup plus brillant, selon une dépêche AFP du 29 novembre.

Ainsi, Fiat vient de nouveau de suspendre la production de la petite citadine électrique du 2 au 17 décembre 2024. Cette période sera suivie par la fermeture de l’usine pour les fêtes de fin d’année. Au mieux, la production de la Fiat 500e reprendra le 6 janvier 2025, car il n’est pas exclu que cette pause soit de nouveau prolongée.

Un conflit avec l’Italie qui ne sera pas apaisé pour les fêtes

Cela ne risque pas d’apaiser les relations déjà tendues entre Stellantis et le gouvernement italien. L’exécutif accuse le constructeur, qui contrôle la marque, de négliger la production nationale dans sa stratégie. L’Italie a toujours été fière de sa production automobile, mais de moins en moins d’exemplaires y sont assemblés. Cette baisse s’accompagne de licenciements, de plans de départ vivement encouragés ou de chômage technique pour les employés basés en Italie.

La production Fiat 500e Mirafiori. // Source : Fiat

La première ministre Giorgia Meloni et les autres ministres ont tout au long de l’année exprimé leur opposition à la stratégie de Stellantis. Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à mettre des bâtons dans les roues de Stellantis (avec la Topolino ou l’Alfa Romeo Junior) et faire du chantage affectif et financier pour faire bouger les choses. Carlos Tavares, patron de l’industriel, assure que l’Italie n’est pas délaissée et que de nouveaux modèles relanceront la production. Mais son discours ne convainc pas Rome.

Avec de nouvelles suspensions de production, qui s’étendent en plus aux modèles électriques de Maserati (GranTurismo et GranCabrio) assemblés également à Mirafiori, l’année 2025 risque de démarrer avec un nouveau conflit politique.

Une situation qui devient incompréhensible pour la Fiat 500

Stellantis justifie cet arrêt par « des perspectives qui ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité ». Le marché de la voiture électrique en Europe est assez chaotique et surtout incertain pour 2025. Quand des marchés clés comme l’Allemagne ou la France ralentissent, l’impact sur les constructeurs européens est inévitable.

Il n’en reste pas moins que les tentatives de Stellantis pour relancer le modèle sont un échec. Malgré des remises et des offres de leasing alléchantes, la marque peine à séduire. La Fiat 500e n’a pas évolué techniquement depuis son lancement, et cela commence à se ressentir sur les intentions d’achat.

Fiat 500e edition limitée Armani. // Source : Fiat

Au lieu de réduire le prix, la marque a misé sur une dotation en équipements plus généreuse ou lancer des modèles exclusifs encore plus haut de gamme. C’est bien, mais cela ne rend pas cette Fiat 500e plus abordable, un élément pourtant crucial dans le contexte actuel.

Cette situation est frustrante, et s’il faut attendre une éventuellement mise à jour de mi-carrière pour observer du changement, ce modèle va rapidement se faire dépasser par la concurrence. Même si la Fiat reste la citadine la plus compacte du marché, il existe désormais des alternatives concurrentes.

