La France a de l’électricité décarbonée, mais son coût prohibitif freine l’industrie et l’essor de la voiture électrique. Et ce n’est pas mieux dans le reste de l’Europe, c’est ce qui a inspiré l’éditorial de la newsletter Watt Else du 14 novembre.

En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées, et surtout de l’électricité décarbonée. Ce qui devrait être une force de notre pays est, hélas, bien mal exploité. Pourtant, y a-t-il meilleur argument pour faciliter la transition écologique vers la voiture électrique ou pour attirer les industriels à s’implanter ?

Inutile de chercher bien longtemps ce qui cloche, tous les Français en sont déjà bien conscients au quotidien : le prix de l’électricité est un problème. Nous ne sommes cependant pas les plus à plaindre en Europe : nos voisins anglais, italiens ou allemands sont confrontés à des tarifs encore plus salés. Si les particuliers ont été un peu protégés, les professionnels ont pris de plein fouet des hausses importantes du coût de l’électricité, au point de menacer les activités industrielles européennes.

Compétitivité aux abonnés absents

Lorsqu’il s’agit de trouver un coupable à la délocalisation du tissu industriel en Europe de l’Ouest, le coût du travail a longtemps été pointé du doigt. Le coût de l’électricité pèse désormais lourd dans la balance, également. Comment rester compétitif alors que le coût de l’électricité est trois fois plus cher en France qu’en Chine ? Le coût du kilowattheure industriel au Royaume-Uni est même 5 fois plus cher qu’en Chine ou aux États-Unis, impossible dans ces conditions d’espérer faire jeu égal avec une concurrence installée dans un pays moins coûteux.

Coût de l’électricité industrielle en 2023 // Source : Infographie Financial Times

Ce coût de l’énergie n’est pas non plus sans conséquence sur les fermetures d’usines annoncées récemment comme celle de Michelin. Les patrons de la filière automobile s’évertuent à faire passer le message à leurs gouvernements respectifs, ainsi qu’aux représentants européens, mais tous les élus semblent étrangement sourds aux appels des industriels.

Un frein à l’adoption du VE

Plus le coût de l’électricité augmente, moins la voiture électrique apparaît attractive. Si le véhicule est plus cher à l’achat et que le client n’y gagne pas sur le coût au 100 km (par rapport à un modèle hybride ou thermique), le calcul est vite fait et il n’est pas en faveur de la motorisation électrique. C’est notamment ce qui explique que l’Italie traîne des pieds pour passer à la voiture électrique. En plus d’une infrastructure de recharge inadaptée, les tarifs de l’électricité y ont flambé ces dernières années, la voiture électrique y perd donc une partie de ses avantages aux yeux des potentiels acheteurs d’un véhicule neuf.

La France était relativement épargnée par ces tarifs excessifs de l’énergie. Hélas, les augmentations récentes commencent à menacer l’équilibre sommaire qui rendait la voiture électrique plus intéressante financièrement parlant. La France est passée d’un des meilleurs tarifs européens de l’électricité en 2022 à la 17ᵉ place sur 23 en 2024, selon la Tribune .

Station de recharge Engie Vianeo // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En Chine, l’efficience n’est pas aussi cruciale

Heureusement, tous les clients n’achètent pas une voiture électrique uniquement pour son coût de possession moins élevé. Néanmoins, quand le pouvoir d’achat diminue, ce critère prend de l’importance. Tout le monde ne peut pas se permettre de dilapider des sommes inutiles, que ce soit en électrons ou en essence, pour son simple plaisir.

Dans ce contexte, les voitures électriques les plus efficientes vont aussi naturellement être les plus plébiscitées. C’est un point sur lequel les constructeurs chinois ont intérêt à se pencher très sérieusement. Si le pays est en avance sur l’adoption de la voiture électrique, ils ne sont pas les meilleurs sur les consommations des modèles proposés. Là-dessus, certains de nos constructeurs européens ont une carte à jouer. Enfin, si les gouvernements ne ruinent pas tous les efforts avec des taxes supplémentaires sur l’électricité.

