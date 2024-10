Lecture Zen Résumer l'article

Les voitures électriques haut de gamme ont toujours été faciles à trouver dans les salons automobiles. En revanche, voir des modèles de véhicules électriques un peu plus accessibles est presque une nouveauté au Mondial de l’Auto 2024 à Paris.

Plusieurs stands de constructeurs mettent en valeur des voitures électriques à moins de 40 000 € (avant bonus) au Mondial de l’Auto de Paris 2024. Le salon se tient du 15 au 20 octobre à la Porte de Versailles et Numerama a pu s’y rendre plusieurs jours. Pour la plupart des acheteurs, ce tarif reste certes encore élevé. C’est pourtant une nette baisse par rapport aux éditions précédentes, qui mérite d’être soulignée.

De plus, ces nouveautés électriques plus abordables ne sont plus nécessairement reléguées au fond des stands, mais bien mises en tête d’affiche par certains constructeurs. Là encore, les marques semblent avoir enfin compris ce que les clients leur réclament depuis des années.

Les voitures électriques avec un budget raisonnable à découvrir au Mondial de l’Auto

Pour trouver les stars du salon, il faut se rendre sur le stand de Renault, où les R5 et R4 e-tech sont présentées au public. La Renault 5 e-tech est commercialisée à partir de 27 990 € pour la version à batterie de 40 kWh (autonomie urbaine) en finition évolution. La future R4 e-tech dans une configuration équivalente devrait se placer également sous la barre des 30 000 €. Les prix seront connus à l’ouverture de la commercialisation, à la fin du premier trimestre 2025.

Renault 4 et Twingo au Mondial de Paris 2024. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pour rester dans l’univers des marques françaises, Citroën présente plusieurs nouveautés électriques abordables. Forcément, la Citroën ë-C3 est en bonne place avec son tarif débutant à partir de 23 300 €, sachant qu’en 2025, une nouvelle version à plus petite batterie arrivera sur le marché à 19 990 €. Il y a par ailleurs sur le stand la nouvelle Citroën ë-C3 Aircross à partir de 27 400 €. Enfin, la marque présente la ë-C4 restylée. Cette actualisation du modèle s’accompagne de tarifs revus à la baisse, à partir de 33 850 €.

Du côté de Skoda, la nouveauté électrique mise en avant au Mondial de l’Auto est la Skoda Elroq. Ce nouveau modèle familial s’affiche à partir de 33 300 € avec la petite batterie de 50 kWh et moins de 40 000 € pour la batterie 60 kWh.

Skoda Elroq au Mondial de Paris 2024. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La marque Mini propose des modèles 100 % électriques à moins de 40 000 €. Le Mondial de l’Auto de Paris est l’occasion de découvrir la version restylée de la Mini Cooper E, disponible à partir de 30 650 €, ainsi que la Mini Aceman, à partir de 33 500 €.

Chez Kia, c’est l’EV3 qui est la nouveauté du salon de l’automobile de Paris 2024. Le nouveau SUV compact de la marque coréenne est proposé en France à partir de 35 990 € avec une batterie de 58,3 kWh ou 40 990 € avec la grande batterie de 81,4 kWh.

Kia EV3 au Mondial de Paris 2024. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les deux modèles électriques de Leapmotor sont également bien mis en évidence. La petite citadine T03 est proposée à partir de 18 900 € sur le salon. Quant à la Leapmotor C10, un modèle plus familial, son tarif débute à 34 900 € au Mondial de Paris.

Stand Leapmotor au Mondial 2024. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pour rester sur les productions chinoises, il y a aussi la Dacia Spring restylée cette année, bien mise en évidence sur le stand de Dacia. La Spring est vendue à partir de 18 900 €. Du côté de BYD, la Dolphin n’est pas vraiment une nouveauté, mais certains visiteurs vont peut-être la découvrir à l’occasion du salon. Ce modèle est actuellement commercialisé à partir de 26 990 €.

Il existe 2 alternatives de mobilité électrique encore moins chères

Deux solutions sont disponibles pour rouler en électrique pour moins cher :

La voiture électrique d’occasion,

Le quadricycle lourd électrique.

Le Mondial de l’Auto ne dispose pas d’un espace dédié aux véhicules d’occasion, une spécificité plutôt réservée au salon automobile de Lyon. Mais à défaut de voitures d’occasion, le salon de Paris a toutefois de nombreux stands consacrés aux quadricycles lourds électriques : Citroën, Mobilize, Microlino, Aixam, Ligier, Kilow ou Eon motors.

Mobilize Duo au Mondial de Paris. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les quadricycles proposent généralement des prix plus contenus, de 9 000 € à 25 000 € pour les plus chics.

Pour suivre les tendances de la voiture électrique, abonnez-vous à notre newsletter éditorialisée Watt Else. Réception dans votre boîte mail tous les jeudis, et c’est gratuit !

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+