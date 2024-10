Lecture Zen Résumer l'article

Tesla diffuse sa conférence la plus importante depuis plusieurs années ce jeudi 10 octobre. Mais il faudra sacrifier une partie de sa nuit pour découvrir le projet Robotaxi, amené à révolutionner la mobilité.

C’est un jour crucial pour Tesla. Le constructeur organise, ce jeudi 10 octobre 2024, une conférence intitulée « We Robot ». L’idée sera de présenter en détail le projet Robotaxi, décrit comme « l’avenir de l’autonomie ». Nul doute qu’il sera question de conduite 100 % autonome, un domaine sur lequel travaille Tesla depuis des années et longtemps promise par Elon Musk.

Où suivre la conférence Tesla du 10 octobre ?

Si la conférence de Tesla est prévue pour le 10 octobre, ce sera en réalité le 11 octobre pour les Européens. En raison du décalage horaire, le show démarrera à 4 heures, soit un peu avant le petit matin. Notez qu’il pourrait y avoir un retard, connaissant Tesla. Prévoyez une cafetière pour tenir.

Quand ? À partir de 4h (heure de Paris), le vendredi 11 octobre ;

À partir de 4h (heure de Paris), le vendredi 11 octobre ; Où ? Ici, sur X (ex-Twitter) ou sur YouTube.

Ici, sur X (ex-Twitter) ou sur YouTube. Quoi ? La conférence de Tesla sur le Robotaxi, l’avenir de la conduite autonome.

Illustration du robotaxi dans la biographie d’Elon Musk // Source : Livre de Walter Isaacson

On va découvrir le Robotaxi de Tesla

Elon Musk a beau être très occupé avec la campagne présidentielle de Donald Trump, le milliardaire va devoir parler du futur de Tesla en ce qui concerne la conduite 100 % autonome. À l’origine, ce rendez-vous était planifié au mois d’août, mais les observatrices et observateurs n’étaient plus à quelques mois d’attente près, compte tenu des promesses sans cesse partagées par le principal intéressé.

On rappelle l’ambition : mettre au point une flotte de robotaxis, des Cybercab, soit des véhicules capables d’amener quelqu’un d’un point A à un point B sans aucun chauffeur humain. Ce que propose déjà Waymo à San Francisco, par exemple. Le plan initial d’Elon Musk serait même de transformer toutes les Tesla en circulation en robotaxis quand elles sont inutilisées (en rétribuant les propriétaires). On attend surtout un calendrier précis pour déploiement d’une technologie aussi régulée.

Le slogan « We, Robot », référence au film inspiré d’Asimov, ne laisse aucune place aux doutes : on va parler intelligence artificielle, de conduite autonome, de robot… Cela pourrait constituer une véritable révolution pour le secteur automobile, et une étape supplémentaire franchie par Tesla.

Autre annonce possible : l’officialisation d’une nouvelle voiture aux dimensions plus petites que celles de la Model 3. Une Model 2 qui pourrait d’ailleurs s’appuyer sur la plateforme du Robotaxi. En fonction de ce que montrera Tesla, la bourse pourrait, ou non, s’affoler.

