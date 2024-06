Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Xiaomi possède une gamme de trottinettes électriques, à des prix différents. La Mi Scooter 4 Pro est un modèle haut de gamme un peu cher à sa sortie, mais qui devient plus intéressante avec 300 € de réduction.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Xiaomi ?

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est normalement vendue 799 € sur le site officiel de la marque. Elle est en ce moment proposée au prix de 449,99 € sur La Fnac.

Vous retrouverez une trottinette de Xiaomi, ainsi que d'autres, dans notre guide des meilleures trottinettes pour se déplacer en ville.

C’est quoi, cette trottinette électrique ?

La Mi Scooter 4 Pro possède un design élégant, avec son allure sportive et ses câbles rouges apparents qui soulignent ses lignes. Les roues de 10 pouces sont surmontées d’un plateau de 16 centimètres de large et 62 cm de long. De quoi avoir beaucoup de place pour placer les pieds, y compris les plus grands gabarits. La trottinette est certes imposante, avec 17 Kg sur la balance, mais sa robustesse offre un bon sentiment de sécurité.

Niveau sécurité justement, un phare à l’avant procure un éclairage pour la conduite de nuit, et des réflecteurs sur les côtés et à l’avant et à l’arrière assurent d’être visible par les autres véhicules. Les freins avant et arrière sont parfois un peu secs, mais garantissent un arrêt sûr, sauf sur route mouillée, où il convient de faire attention. Si vous êtes adepte de l’intermodal, prendre le métro ou le bus un peu plus difficile qu’avec un modèle plus léger.

La Mi Scooter 4 Pro // Source : Xiaomi

La trottinette de Xiaomi est-elle une bonne affaire à ce prix ?

C’est une excellente affaire à moins de 450 €, pour une trottinette premium. Sa puissance maximale de 700 W permet d’atteindre rapidement la vitesse de 25 Km/h. L’accélération est franche, mais l’engin se contrôle bien malgré son gabarit. Vous pourrez même gravir des côtes à hauteur de 20 %, si les conditions le permettent. L’absence de suspension peut se ressentir sur les routes les plus abimées, mais les roues encaissent bien les chocs.

Niveau autonomie, comptez environ de 45 km, en fonction de la route, des intempéries et de votre poids. Enfin, un écran est disponible sur le guidon pour garder un œil sur votre vitesse, le mode utilisé et l’autonomie restante. Notez que l’application Xiaomi Home propose les mêmes informations.

