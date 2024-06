Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Xiaomi possède une large gamme de trottinettes électriques à des prix différents. La Scooter 4 Lite, un petit modèle pratique au quotidien, est encore plus abordable en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Xiaomi ?

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) est normalement vendue 299,99 € sur le site officiel du fabricant. Elle est en ce moment proposée dans la boutique officielle de Carrefour, sur le site Rakuten, au prix de 269,99 €, grâce au code promo SPORT30 à rentrer dans le panier.

Vous retrouverez Xiaomi, ainsi que d’autres fabricants, dans notre guide des meilleures trottinettes pour se déplacer en ville.

C’est quoi, cette trottinette entrée de gamme de Xiaomi ?

Cette seconde génération de Scooter 4 Lite de Xiaomi revêt une allure plus sportive, tout en conservant un design classique de trottinette de ville. Sa conception en plastique et aluminium est robuste, avec en prime d’excellentes finitions. La Scooter 4 Lite est une trottinette légère qui ne pèse que 16 kg, soit un gabarit idéal pour les déplacements intermodaux. Elle possède de plus un système de pliage très simple et bien conçu pour la ranger ou la transporter facilement.

Les roues de 10 pouces absorbent les chocs et les trottoirs, à condition de ne pas y aller à toute vitesse. Malgré sa taille, le plateau est d’une largeur suffisante pour y poser les deux pieds, et s’accompagne d’une bonne ergonomie générale. La Scooter 4 Lite confère donc un bon sentiment de sécurité guidon en main. Le tout est épaulé par un système de double freinage efficace, ainsi que des phares avant et arrière. Elle bénéficie aussi d’une certification IPX4, pour la protéger des éclaboussures d’eau.

La Scooter 4 Lite (2nd Gen) // Source : Xiaomi

La trottinette de Xiaomi vaut-elle le coup à ce prix ?

Cette seconde génération de Scooter 4 Lite est un bon modèle qui vaut le coup à ce prix. La trottinette de Xiaomi s’accompagne aussi d’un moteur d’une puissance nominale de 300 W. Ce n’est certes pas le plus puissant des moteurs pour ce type de deux-roues, mais la puissance délivrée permet d’atteindre les 25 km/h réglementaires sans trop de difficultés. Les modes Piéton et Standard, généralement peu utilisés, permettent des vitesses de 6 km/h et 15 km/h. Le mode Sport, plus pêchu, peut grimper à 25 km/h et gravir des côtes jusqu’à 14 %.

L’écran LED simpliste va à l’essentiel, avec la vitesse, le mode choisi et l’autonomie restante. L’application Xiaomi Home vous donne accès aux mêmes informations. Enfin, son autonomie est de 25 km dans des conditions de routes normales.

