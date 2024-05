Lecture Zen Résumer l'article

Lancia a communiqué les tarifs des différentes finitions de son tout nouveau modèle. C’est plutôt une bonne surprise pour la Lancia Ypsilon qui débute à partir 34 800 €.

Le groupe Stellantis a relancé la marque Lancia au niveau européen en souhaitant la positionner dans la catégorie premium, comme DS et Alfa Romeo. Ce choix faisait redouter que la marque italienne n’affiche des tarifs pas toujours cohérents avec la voiture électrique proposée à la vente. Le suspense a pris fin ce 28 mai. Après une conférence animée, la marque a annoncé les tarifs catalogue pour la France par voie de communiqué.

Finalement, la Lancia Ypsilon est une bonne surprise pour les tarifs de lancement. Le modèle est accessible à partir de 34 800 €, c’est inférieur à ce que l’on avait pu estimer et craindre.

Un rapport qualité/prix intéressant, par rapport à Peugeot e-208 et Opel corsa-e

La Lancia Ypsilon est une nouvelle cousine un peu plus haut de gamme de la Peugeot e-208 et de l’Opel Corsa-e. Enfin, ceci est la théorie, car dans la pratique, les prix annoncés ne positionnent pas forcément la nouveauté de Lancia plus chère que les deux autres modèles. Tant mieux pour la Lancia Ypsilon qui doit se faire une place sur le marché de la citadine électrique, mais c’est un peu surprenant pour l’aspect « premium » de la marque.

Lancia Ypsilon à partir de 34 800 € // Source : Lancia

Si l’on compare les finitions d’entrée de gamme des 3 modèles concurrents, la Lancia Ypsilon est bien positionnée plus chère des 3 par rapport aux tarifs pratiqués actuellement :

Peugeot e-208 : à partir de 34 100 € (tarif catalogue), mais remisé sur le site du constructeur à partir de 33 080 €

Opel Corsa-e : à partir de 36 100 € (tarif catalogue), mais actuellement remisé à 32 050 €

Lancia Ypsilon : à partir de 34 800 €

Mais à la différence de la e-208 et de la corsa-e, qui sont disponibles avec l’ancien moteur électrique de 136 ch, la Lancia Ypsilon n’est disponible qu’avec la nouvelle motorisation 156 ch (115 kW) pour une batterie de 51 kWh. Donc si l’on compare les tarifs à motorisation équivalente, le résultat change :

Peugeot e-208 GT 156 ch : 38 130 €

Opel Corsa-e GS 156 ch : 34 100 €

Lancia Ypsilon : 34 800 €

La citadine Lancia apparait alors moins chère que la Peugeot, mais les finitions et équipements ne sont pas équivalents.

Différents coloris de la Lancia Ypsilon // Source : Lancia

Un prix qui gonfle vite selon la finition

La Lancia Ypsilon va entamer sa commercialisation en France avec 3 finitions. La gamme se décompose ainsi :

Lancia Ypsilon : 34 800 €

Lancia Ypsilon LX : 37 800 €

Lancia Ypsilon Cassina : 39 500 €

La marque n’a pas encore communiqué spécifiquement les équipements inclus avec les différentes finitions. La différence de prix avec les modèles cousins pourrait se creuser en fonction des options à ajouter sur la Lancia.

Intérieur de la Lancia Ypsilon Cassina // Source : Lancia

Aucune finition n’est positionnée au-dessus du seuil psychologique de 40 000 €, ce qui est une bonne chose pour Lancia. Cela déjoue nos pronostics du mois de février, mais tant mieux pour le modèle, qui n’aura peut-être pas un avenir aussi sombre que l’on pouvait lui prédire.

Il reste quand même que ces tarifs apparaissent un peu comme une « anomalie » par rapport au positionnement promis par la marque. Il peut s’agir de tarifs spécifiques au lancement, et donc éphémères. Cela peut aussi laisser un espoir d’observer les tarifs d’autres modèles du groupe baisser durablement.

Il y a en tout cas un modèle premium du groupe qui aurait bien besoin d’un coup de pouce pour ressusciter ses ventes : le DS 3 e-tense. C’est l’oublié des marques premium de Stellantis. Le crossover de DS de 4,12 m de long (soit 4 cm de plus qu’Ypsilon) a vu son prix augmenter au cours des derniers mois. Il démarre à partir de 42 300 €, autant dire qu’il n’a plus aucune chance, ni face à cette Ypsilon, ni face au futur Alfa Romeo Junior.

L’actualité de la voiture électrique réserve parfois des surprises. Pour garder un œil sur les grandes tendances de la mobilité électrique, abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire gratuite Watt Else.

