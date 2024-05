Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le fabricant Cowboy a annoncé une augmentation de prix sur deux de ces modèles de vélo électrique. Les Cowboy Cruiser et Cruiser ST vont en effet augmenter de 300 € à partir du 10 juin 2024.

C’est quoi, le prix des VAE de Cowboy avant leur augmentation ?

Le Cowboy Cruiser est vendu au prix de 2 699 €. Le modèle Cruiser St est aussi proposé au prix de 2 699 €. Le 10 juin 2024, ces deux modèles augmenteront de 300 € et passeront au prix de 2 999 €.

C’est quoi, ces vélos électriques de Cowboy ?

La principale différence entre les modèles de VAE de Cowboy réside dans leur type de cadres. Alors que le Cowboy Classique opte pour un cadre fermé standard, le modèle Cowboy Cruiser ST choisit un cadre ouvert. Le Cruiser combine le cadre fermé du premier, avec la position droite du second. Les modèles Cruiser et Cruiser ST différent donc du Classique, qui reste le modèle standard de la marque.

Le Cruiser possède un guidon courbé, large et surélevé, et offre une position plus droite, pour une conduite davantage confortable, parfaite pour les usagers moins sportifs qui cherchent juste un deux-roues pratique. La selle est ferme, mais offre suffisamment de confort pour les trajets du quotidien. Son poids de 19,3 kg en fait un modèle parfaitement maniable. Le modèle ST possède, quant à lui, un cadre ouvert plus pratique à enfourcher et une selle plus rembourrée. Avec un poids de 19,2 kg, il est tout aussi maniable et agréable à conduire. Notez que le Cruiser ST convient pour les personnes d’une taille de 1,65 à 1,90 m, tandis que le Cruiser est adapté aux personnes entre 1,70 et 1,95 m.

Est-ce que ces VAE de Cowboy valent le coup avant leur augentation ?

300 € d’économie, c’est toujours bon à prendre, et cela permet d’investir dans des options comme le Pack Performance (299 €) qui comprend la recharge sans fil intégrée pour smartphone et une batterie améliorée. Niveau performances, le moteur de 250W et 45 Nm de couple permet d’atteindre tranquillement la vitesse de 25 km/h. Deux modes d’assistance sont disponibles : Eco et « Adaptive Power ». Ce dernier adapte la puissance délivrée par le moteur en fonction des conditions de route et de votre allure. L’assistance varie en permanence et procure une sensation de conduite souple et agréable.

Niveau autonomie, comptez entre 40 et 80 km pour les deux modèles, en fonction de la route ou des conditions météo. Enfin, l’application dédiée Cowboy, disponible sur iOS et Android, permet de déverrouiller le vélo via le Bluetooth, ou de changer le mode d’assistance. Notez que le smartphone est quasi indispensable pour avoir accès aux fonctionnalités basiques des VAE.

