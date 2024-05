Lecture Zen Résumer l'article

À quelques jours des Jeux olympiques, les applications Île-de-France Mobilités et Apple Wallet permettent enfin de créer un passe Navigo virtuel, pour acheter des abonnements et des tickets à l’unité. Apple n’a pas encore communiqué sur ce lancement.

L’histoire retiendra que c’est un jour de grève dans les transports que le passe Navigo est arrivé sur iPhone, par une mise à jour discrète sur l’App Store.

Mardi 21 mai vers 10 heures, l’application Île-de-France Mobilités a été mise à jour pour prendre en charge l’intégration officielle des transports en commun franciliens aux iPhone et aux Apple Watch, depuis l’application Apple Wallet. Dès aujourd’hui, tous les propriétaires d’un iPhone, dans le monde entier (à partir d’iOS 17.5), peuvent créer un passe Navigo virtuel depuis leur smartphone. À eux de le recharger avec des tickets à l’unité ou avec un abonnement, pour ensuite pouvoir prendre le métro, le tramway ou le bus sans carte en plastique.

Tickets T+, abonnements Navigo, téléphone éteint… Tout ce qu’il faut savoir

En Europe, l’intégration du passe Navigo à l’iPhone est inédite. Seules quelques villes américaines et asiatiques sont allées aussi loin avec Apple, en misant sur une intégration totale à l’écosystème de la marque. Cette disponibilité directement dans Apple Wallet a plusieurs avantages, comme la possibilité de pouvoir utiliser son téléphone sans batterie, grâce au mode réserve. Paris, à la différence d’autres grandes villes (Lyon, Marseille, New York, Londres) ne supporte pas les transports par carte de crédit.

Autre avantage : le passe Navigo virtuel peut aussi fonctionner sur Apple Watch, toujours depuis l’application Wallet, même si on ne peut pas utiliser les deux appareils en même temps. À la création d’un passe, on doit choisir entre les deux, avec la possibilité de le transférer d’un appareil à un autre quand on le souhaite.

La création d’un passe Navigo depuis Apple Cartes (on peut aussi le faire depuis Île-de-France Mobilités). // Source : Numerama

Peut-on naviguer dans toute l’Île-de-France avec un passe Navigo sur iPhone ? Oui, mais il y a quelques limites, notamment au niveau de la disponibilité des abonnements.

Certaines offres appréciées des Franciliens ne sont pas disponibles sur iPhone (ou sur Android), comme l’abonnement annuel ou le passe Liberté+. En ce qui concerne le rechargement de son passe virtuel, il faudra jongler entre Apple Wallet pour les titres qui ne nécessitent pas de compte client et l’application Île-de-France Mobilités, pour les abonnements les plus chers, qui forcent à s’enregistrer auprès de l’organisme.

Apple Wallet Île-de-France Mobilités Tickets T+ ✅ ✅ Tickets T+ réduits ✅ ✅ Carnets T+ (10 tickets) ✅ ✅ Billets région ❌ ❌ Forfait jour ✅ ✅ Forfait semaine ❌ ✅ Forfait mois ❌ ✅ Forfait année ❌ ❌ OrlyBus ✅ ✅ RoissyBus ✅ ✅ Forfaits spéciaux (WE jeune, antipollution) ❌ ✅ Liberté+ ❌ ❌

Aux dernières nouvelles, ÎdFM prévoit de débloquer en 2025 la possibilité d’acheter des billets région sur smartphone (en modernisant son réseau de bornes pour mieux gérer les différentes facturations). En attendant, les personnes qui veulent prendre le RER pour dépasser la petite couronne de Paris devront choisir entre un passe Navigo jour/semaine/mois ou l’achat d’un ticket, en faisant la queue à la borne de temps en temps. Les restrictions du passe sur smartphone sont les mêmes que celles du passe Navigo Easy.

Enfin, il semble impossible d’importer des titres présents sur un passe Navigo Easy sur son iPhone (c’est possible dans d’autres pays). Pour passer à l’iPhone, il faut attendre l’expiration de ses titres existants, puis créer un nouveau passe dans Wallet. Rendez-vous dans l’app Cartes, sélectionner Ajouter puis Carte de transport, et choisissez Paris (ou passer par l’app Île-de-France Mobilités, rubrique Achat). La création d’une carte est gratuite, on la recharge ensuite en achetant des tickets (à noter qu’il s’agit d’une première mondiale. Dans les autres pays, on recharge sa carte avec une cagnotte, pas des tickets). Début juin, il vous faudra passer par Île-de-France Mobilités pour ajouter un passe mensuel.

L’application Île-de-France Mobilités est facultative, mais permet d’accéder aux forfaits. // Source : Numerama

Apple et Île-de-France Mobilités n’ont pas encore communiqué sur ce lancement, qui est pourtant le fruit d’un partenariat de deux ans. Nul doute qu’une annonce commune devrait avoir lieu dans les toutes prochaines heures.

