La liberté d’expression n’est toujours pas à la mode en Chine où plusieurs influenceurs ont été condamnés en justice pour avoir critiqué un constructeur de voitures électriques.

Avoir critiqué Nio sur les réseaux sociaux va coûter cher à deux influenceurs particulièrement actifs sur la plateforme Douyin (TikTok en Chine). Comme le rapporte le média Cnevpost ce 14 novembre, la justice a donné tort aux deux influenceurs qui se retrouvent aujourd’hui lourdement sanctionnés pour diffusion d’informations fausses et préjudiciables à la réputation du constructeur chinois.

En Chine, les constructeurs automobiles ne rigolent pas avec leur réputation, c’est presque devenu une question de survie pour eux tant le marché de la voiture électrique est devenu concurrentiel. Les entreprises n’hésitent ainsi pas à poursuivre les auteurs de vidéos qui peuvent leur nuire et de tenter par tous les moyens de décourager les autres de faire de même.

De 38 000 € à 77 000 € de dommages pour Nio

Dans l’affaire qui opposait l’influenceur Cheshiji au constructeur chinois Nio, le tribunal vient de confirmer la décision prise en première instance en jugeant coupable l’auteur des vidéos. Il a ordonné au vidéaste de présenter des excuses publiques à Nio pendant trente jours consécutifs (probablement avec un post épinglé) et de verser des dommages financiers de l’ordre 300 000 RMB – soit 38 700 euros environ – en raison des préjudices économiques causés. À l’origine, l’avocat du constructeur avait demandé l’équivalent de 258 000 € (2 millions de RMB) de dommages, Cheshiji ne s’en tire pas si mal.

Il faut dire qu’au moment des faits, le compte Cheshiji disposait sur la plateforme Douyin de plus de 6,5 millions d’abonnés. À elles-seules, les vidéos concernées par le jugement ont atteint plus d’un million de partages, commentaires et likes, causant des dommages irréparables à la réputation de Nio, selon les dires de la société.

Influenceur Gu Yubo relatant l’affaire ES6 // Source : Douyin – 小牛说车

Cheshiji n’est apparemment pas le plus mal loti. Gu Yubo a été également attaqué en justice par Nio à peu près à la même période. Le tribunal a jugé que l’auteur des vidéos avait délibérément déformé et fabriqué des informations qui ont nui à la réputation du constructeur automobile chinois. Lui a été condamné en première instance à 90 jours consécutifs d’excuses publiques et 77 000 € de dommages (600 000 RMB), une sanction deux fois plus élevés que l’autre influenceur.

En août dernier, Gu Yubo avait déjà attiré l’attention pour s’être vu refuser la livraison de la voiture qu’il avait commandée. Malgré la procédure judiciaire en cours, l’influenceur avait malgré tout acheté une nouvelle Nio ES6. Le refus de la marque de lui livrer le véhicule a entrainé une nouvelle salve de vidéos grossières.

Nio veut décourager ceux qui voudraient dénigrer la marque

La méthode n’est pas très classe, mais elle devrait s’avérer assez efficace pour dissuader les gens de partager leur mécontentement envers la marque sur les réseaux sociaux.

En publiant ses victoires en justice, Nio confirme son intention de défendre activement ses intérêts contre d’autres violations similaires, en employant tous les moyens légaux à sa disposition pour protéger sa réputation.

Nio a précisé que l’objectif n’était pas de s’enrichir dans ces procédures. La marque a indiqué qu’elle allait faire don des compensations reçues à des œuvres caritatives, notamment dans les domaines de l’éducation et des soins aux personnes âgées.

Tesla a aussi gain de cause contre un influenceur

Suite à un accident mortel fortement médiatisé en Chine, un influenceur avait publié une vidéo sur Douyin indiquant qu’un dysfonctionnement du Model Y de Tesla était en cause. Tesla avait alors poursuivi le créateur du contenu et le tribunal a donné raison au constructeur américain, puisqu’aucune preuve ne pouvait prouver que le Tesla Model Y était en tort.

Extrait video de l’accident Tesla en Chine // Source : Capture Youtube

Selon Insideevs, l’auteur de la vidéo a été condamné à verser à Tesla 30 000 RMB – soit environ 3 800 euros – et à des excuses publiques. Moral de l’histoire, il vaut mieux tourner 7 fois sa langue avant de publier une vidéo accusant un constructeur automobile sur Douyin/Tiktok en Chine.

