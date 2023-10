SNCF Connect cessera d’afficher les offres de cashback de Webloyalty, vivement critiquées. On ignore cependant quand cela prendra fin, et si la SNCF cessera toute offre de cashback, même avec d’autres partenaires.

« Votre commande est terminée. 21,87 € remboursés ! » Les usagers et usagères des trains en France connaissent bien ce genre de phrase, qui s’affiche à la fin d’une commande de billets sur le site ou l’app SNCF Connect. Il s’agit d’une offre de cashback, très décriée sur le site de la SNCF. Selon une information de BFM TV, en date du 13 août 2023, la SNCF entend cesser cette offre actuelle de cashback sur son site. Numerama a pu confirmer l’information auprès de SNCF Connect & Tech, filiale de SNCF Voyageurs, le 16 octobre.

Un abonnement à 18 € mensuels derrière ce cashback sur SNCF Connect

Le cashback n’est pas forcément une pratique illégale, mais certaines entreprises qui y recourent sont souvent pointées du doigt pour des pratiques douteuses. Dans le cas de la SNCF, l’offre de cashback s’affiche généralement juste après une commande, dans un encart proposant un remboursement. Cependant, elle peut prêter à confusion : pour être remboursé de la somme promise, il faut forcément s’abonner aux services de Webloyalty, le partenaire de la SNCF, à hauteur de 18 € par mois.

Une offre de cashback à l’issue d’une commande sur SNCF Connect. // Source : Via X @SignalArnaques

Cette page de SNCF Connect détaille un peu mieux les conditions de ce service et mentionne que le partenaire est indépendant de la SNCF. Néanmoins, il est très probable qu’au moment de boucler une commande de billets de train, l’internaute s’y trompe. Il n’est pas si facile de s’apercevoir qu’il s’agit d’un encart publicitaire pour une offre distincte de la SNCF, qui plus est payante, et non d’une simple offre de remboursement sans autre engagement.

Face aux critiques nombreuses sur la présence de ce cashback, SNCF Connect annonce désormais cesser son partenariat avec Webloyalty. « Bien que ce service soit utilisé par une partie de nos clients depuis plusieurs années, nous avons décidé d’engager la fin de notre collaboration avec Webloyalty et ce service de cashback sera arrêté sur SNCF Connect dans les prochains mois. Des discussions sont en cours en ce sens », détaille SNCF Connect & Tech dans un mail adressé à Numerama. « Cette décision est alignée avec notre volonté constante de proposer un service numérique qui répond aux attentes et usages de nos clients », peut-on également lire dans ce communiqué.

Le sujet du cashback controversé sur le site de la SNCF avait été soulevé par le député Philippe Latombe en décembre 2022, dans une question adressée à Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Ce 17 octobre, Clément Beaune s’est d’ailleurs réjoui de la décision de la SNCF, soulignant « une avancée pour les usagers : plus de transparence et plus de confiance. »

La fin de toute offre de cashback sur SNCF Connect ?

Des zones d’ombre perdurent toutefois sur la suite des événements. Pour l’instant, on ignore à quelle date exacte ces offres de cashback disparaitront du site et de l’application SNCF Connect. Il est simplement question de « mois ».

En outre, le communiqué de la SNCF suscite une question : est-ce bien la fin définitive des offres de cashback sur SNCF Connect ? Le communiqué mentionne explicitement la fin du partenariat avec Webloyalty, mais ne précise pas si d’autres partenariats semblables seront proscrits à l’avenir. Sollicitée sur ces questions par Numerama, la SNCF n’a pas encore répondu.

