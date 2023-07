De nombreux sites proposent à leurs clients de se faire rembourser une partie du prix de leurs commandes : c’est ce qu’on appelle du cashback. Certaines entreprises spécialisées dans les réductions et le cashback ont néanmoins des pratiques douteuses.

« Cliquez pour vous faire rembourser 16 euros », « jusqu’à 4,5 % remboursés », « remboursez votre commande »… Après avoir finalisé un achat en ligne, on voit de plus en plus souvent ce genre d’offre : il s’agit du cashback. Un grand nombre de sites marchands, dont la SNCF, pratiquent le cashback et proposent à leurs clients des réductions qui peuvent avoir l’air alléchantes. Cependant, son principe n’est pas toujours expliqué — ou clair.

Une mise en garde préalable : le cashback est également le nom utilisé pour une autre pratique, qui permet de faire un retrait en espèce auprès d’un commerçant. Le cashback auquel cet article s’intéresse est celui se pratiquant uniquement en ligne, en proposant des réductions aux clients d’un site marchand après un achat.

Qu’est-ce que le cashback ?

Le cashback propose aux clients d’un site marchand de se faire rembourser une partie de la somme qu’ils viennent de dépenser. Par exemple, pour une commande de 100 euros sur un site d’e-commerce, un site de cashback partenaire proposant une remise de 7 % vous accordera un remboursement de 7 euros.

Le site Remises et Réductions, édité par Webloyalty. // Source : Capture d’écran Numerama

Cependant, cette remise est rarement reversée directement sur le compte bancaire des clients. Elles peuvent prendre la forme de chèque-cadeau et il faut, dans certains cas, passer une commande chez d’autres sites partenaires afin de pouvoir bénéficier de la réduction. Dans d’autres cas, comme celui de Webloyalty, l’entreprise de cashback partenaire de la SNCF, il faut souscrire à un abonnement pour récupérer la réduction. Il faut donc parfois payer une deuxième fois pour avoir accès à une réduction.

Comment fonctionne le cashback ?

Certains sites marchands disposent de leurs propres services de cashback, tels que CDiscount, ou encore Rakuten. Cependant, la plupart des opérations de cashback se déroulent sur des sites spécialisés — et il en existe de très nombreux. Parmi les plus connus, on peut citer iGraal, eBuyClub, Swagbucks, ou encore les deux sites du groupe Webloyalty, qui travaillent avec la SNCF, la Fnac et Darty : Remises et Réductions, et Loisirs & Privilèges. Chaque site de cashback propose ses propres offres de réductions, les promotions peuvent donc varier d’un site à l’autre.

Pour profiter des offres de réduction, les clients doivent généralement se connecter en premier lieu sur le site de cashback, et depuis leur compte, sélectionner le site sur lequel ils vont faire leurs achats. Dans d’autres cas, il faut passer par une application tierce, ou par une extension de navigateur.

Une fois les achats effectués, les clients reçoivent ensuite une « commission », dont le montant dépendra de l’offre du site de cashback sur le site marchand. C’est cette commission qui sert de réduction ou de remboursement. Et c’est là que de nombreux détails peuvent perdre le consommateur.

Ces commissions ne peuvent pas être touchées n’importe comment. Certains sites imposent d’atteindre une certaine somme pour que les clients puissent toucher leur argent, ce qui implique qu’ils doivent passer de nombreuses commandes, et donc que le remboursement ne survient pas toujours immédiatement.

La page d’accueil d’eBuyClub // Source : Capture d’écran Numerama

Une fois atteinte la somme minimale de retrait, le remboursement peut prendre plusieurs formes, en fonction des plateformes sélectionnées : certaines proposent des virements, sous certaines conditions, mais les chèques-cadeaux pour d’autres sites partenaires sont parfois les seules options disponibles — ce qui oblige, encore une fois, les clients à passer des commandes pour obtenir des réductions.

Enfin, pour d’autres sites, il faut souscrire à un abonnement avant de prétendre au remboursement. C’est notamment le cas de Remises et Réductions, qui demande de payer 18 euros par mois pour avoir accès à des réductions sur d’autres sites. Ce qui est particulièrement reproché à Webloyalty, c’est que cet abonnement n’est pas toujours clair pour les clients qui veulent se faire rembourser, et que beaucoup s’inscrivent à leur insu — la pratique est d’ailleurs scrutée par le gouvernement, qui pourrait bientôt l’interdire.

Est-ce que le cashback vaut le coup ?

La pratique du cahback en elle-même n’est pas illégale, sauf dans le cas où des pratiques commerciales trompeuses existent, comme des abonnements cachés.

A la fin de votre commande, vous voyez un joli bouton qui vous propose un remboursement ! Vous vous dites alors "Super, je vais profiter de ce remboursement"…

Ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce bouton est une pub pour un service PAYANT complètement distinct de la SNCF. pic.twitter.com/uJGD0UCjU9 — Signal-Arnaques (@SignalArnaques) July 13, 2023

Cependant, ce n’est pas parce que le cashback est légal qu’il est forcément avantageux pour les clients. En effet, dans le cas de Remises et Réductions, à moins de prendre beaucoup de billets SNCF et de bénéficier de nombreuses réductions, il n’est pas sûr que les clients arrivent à rentabiliser l’abonnement de 18 euros par mois.

Pour les autres sites, qui fonctionnent sans abonnement, il n’est pas dit non plus que cela vaille le coup. Puisque, pour obtenir un remboursement de 10 % sur un achat, les clients doivent passer d’autres commandes, la facture peut être bien plus lourde à la fin du mois que s’ils n’avaient pas touché le remboursement. Attention donc à ne pas se laisser emporter par les promesses de réduction, et à ne pas acheter n’importe quoi.

