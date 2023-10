Ce quad pour enfant, au look inspiré par le pickup de Tesla, fait son apparition dans la boutique en ligne de Tesla. Malgré un prix de 1 990 €, il risque de faire des émules.

À deux mois de Noël, ce quad électrique pour enfants risque d’être ajouté à de nombreuses listes au Père Noël. Tesla vient d’ajouter ce 16 octobre cette nouveauté à sa boutique en ligne française. Nul doute que certains y verront un signe de l’arrivée prochaine du Tesla Cybertruck sur nos routes. Il faudra pour le moment se contenter de l’engin destiné aux enfants.

Ce n’est pas la première fois que le Cyberquad est commercialisé par Tesla. Aux États-Unis, une première version avait dû être retirée de la vente en 2022, car le produit ne répondait pas aux normes de sécurité. Tesla a revu sa copie et propose une nouvelle version de son quad électrique.

Des pointes de vitesse jusqu’à 13 km/h

Avant que les grands enfants ne s’imaginent déjà faire des bêtises à son guidon, le Cyberquad de Tesla s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans. La limite de poids du conducteur est fixée à 68 kg.

Côté performances, le quad électrique doit permettre de tenir jusqu’à 19 km d’autonomie. Selon le réglage, il est possible de brider sa vitesse maximale à 6 km/h. Sinon, l’engin peut atteindre une vitesse de 13 km/h. Le moteur annonce une puissance de 350 W.

Tesla Cyberquad // Source : Tesla

Un design vraiment dans l’esprit du Cybertruck

Une carrosserie très angulaire, un coloris façon acier et un bandeau horizontal à LED similaire, tous les marqueurs du Cybertruck sont bien visibles sur le Cyberquad. Cela va forcément plaire aux fans du produit. Et à la différence de la première édition, celui-ci devrait être livrable à temps pour se glisser sous le sapin de Noël.

Tesla précise sur sa boutique que le châssis est en acier, que l’engin dispose d’une suspension arrière avec des freins à disque. Le poids total du Cyberquad est de 55 kg. De quoi rassurer les parents qui se demandent si l’engin est assez sûr pour les enfants.

Un vrai look de Cybertruck pour le Cyberquad // Source : Tesla

Le Cyberquad dispose d’un siège rembourré pour son conducteur, mais pas sûr qu’il soit aussi confortable que celui du vrai pickup. En tout cas, les pneumatiques de l’engin semblent être assez adaptés au tout-terrain (comme le Cybertruck) pour bien ruiner le jardin des parents.

Il reste à voir si le Cyberquad trouvera son public. À 1 990 €, le quad électrique de Tesla est quand même 3 à 4 fois plus cher que d’autres modèles de quad électrique pour enfants vendus dans le commerce. Mais il parait que quand on aime, on ne compte pas.

