Un problème de sécurité a été décelé dans le Cyberquad de Tesla destiné aux enfants. Une campagne de rappel a été lancée, encourageant vivement les propriétaires à ne plus l’utiliser.

Il y a un peu moins d’un an, Tesla a sorti un nouveau produit saugrenu de son garage : un Cyberquad fonctionnel, mais miniature, destiné aux enfants. Le véhicule à l’effigie du quad électrique associé au Cybertruck (et dont on entend peu parler depuis la présentation), peut atteindre une vitesse de pointe de 16 km/h. Enfin pouvait, car une campagne de rappel a été lancée, a repéré The Verge le 27 octobre 2022. Le petit Cyberquad est touché par un problème de sécurité.

On parle quand même d’un échantillon de 5 000 jouets affectés — des jouets qui étaient vendus 1 900 dollars et qui ne sont plus disponibles sur le site de Tesla. L’entreprise Radio Flyer, qui a conçu ce Cyberquad (Tesla a supervisé la partie design), s’occupe du rappel et promet un remboursement intégral à celles et ceux qui se plieront aux conditions.

Cyberquad for Kids // Source : Tesla

Ce qui cloche avec le Cyberquad des enfants

Comme le stipule une FAQ publiée par Radio Flyer, ce Cyberquad, malgré une cible très jeune, est considéré comme un ATV (all-terrain vehicle). Par conséquent, il doit répondre à plusieurs critères de sécurité aux yeux de la loi. Et, visiblement, ce n’est pas le cas. L’entreprise cite « les suspensions mécaniques » et « la pression maximale des pneus », deux éléments qui empêchent le Cyberquad d’obtenir une homologation. Les standards des ATV sont fixés pour « réduire les accidents » et « empêcher les blessures graves et les décès ». On questionne quand même le timing de cette campagne : pourquoi s’être rendu compte d’un souci qu’au bout d’un an ?

« Le Cyberquad for Kids n’est pas sûr à utiliser en tant qu’ATV pour les jeunes. Radio Flyer encourage les propriétaires à arrêter immédiatement son utilisation », peut-on lire. À date, on n’a eu vent d’aucun accident lié à ce Cyberquad. Pour obtenir un remboursement intégral (soit 1 900 $), il suffit de renvoyer la pièce qui régule le moteur, indispensable pour démarrer l’engin et rouler.

Cela veut dire que les personnes concernées pourront conserver le Cyberquad dans un but de collection (mais il sera inutilisable). Il faudra néanmoins qu’elles pensent à recycler la batterie amovible, octroyant une autonomie maximale de 24 kilomètres. Pour le moment, il n’est pas prévu que Tesla vende à nouveau ce Cyberquad for Kids.