Avec l’invasion des Tesla blanches sur les routes, le monde entier frôle l’overdose. Tesla propose pourtant quatre autres coloris de peinture pour chaque modèle. Malgré quelques variations dans les teintes, selon les modèles et usines, il y a toujours le choix entre : le blanc, le noir, le gris, le bleu et le rouge. Cependant, ce qui sort des usines manque souvent d’un peu d’originalité.

Pour tenter d’apporter un peu de couleurs aux Tesla, la marque vient de mettre en ligne sur sa boutique, le 11 octobre 2023, une solution pour les acheteurs américains de Tesla Model 3 et Model Y. Pour 7 000 à 7 500 €, la marque propose de poser un covering sur la voiture directement dans un centre Tesla. Il s’agit alors de poser un film coloré (plus ou moins durable) par-dessus la carrosserie pour la protéger et/ou la personnaliser. Quel est l’intérêt pour Tesla et pour la clientèle de la marque ?

Tesla covering vert. // Source : Tesla

Un choix industriel intelligent de la part de Tesla

Les automobilistes n’ont pas attendu Tesla pour rouler à bord de voitures blanches ou éventuellement grises ou noires. C’est une épidémie qui frappe l’industrie automobile dans son ensemble. Malgré les apparences, les constructeurs ne sont pas forcément mécontents de cette uniformisation des teintes. Moins de choix de coloris, ce sont des économies lors de la production des voitures. Certes, chez certaines marques, les peintures colorées, voire personnalisées, permettent aussi de gagner de l’argent en les vendant au prix fort. Toutes les stratégies sont possibles.

Dans la logique industrielle de Tesla, ajouter plus de choix de peintures dans le configurateur n’est pas vraiment envisageable pour tirer les prix vers le bas et les marges vers le haut. Pour faire croître les revenus, il faut produire plus, en toujours moins de temps. Cela nécessite une optimisation de toute la chaîne d’assemblage. Les Tesla ont peu d’options de personnalisation, en dehors des jantes, de la couleur de l’intérieur et du crochet d’attelage, pour cette raison. En produisant des clones, Tesla gagne en efficacité, et fait des économies substantielles sur le coût de production.

Atelier peinture d’une Tesla // Source : Tesla

L’étape de la peinture est un élément particulièrement complexe de la production. Ce sont obligatoirement plusieurs étapes, avec plusieurs couches à appliquer et faire sécher. Peu importe la méthode employée par le constructeur, c’est une des phases qui ralentit la cadence de production globale. Plus de choix de teintes implique plus de temps perdu. À moins de vendre la peinture chère, ce n’est pas une option envisageable.

Un covering vendu comme accessoire : pour qui est-ce intéressant ?

Avec les tarifs affichés sur la boutique Tesla américaine, c’est surtout le constructeur qui gagnerait à ce que les clients choisissent ces films pour recouvrir leur Model 3 ou Model Y. Selon la teinte, le covering est vendu à 7 000 ou 7 500 € (pose comprise). Cela correspond à la fourchette haute des tarifs pratiqués aux États-Unis, par des entreprises spécialisées sur cette activité.

Option de covering Tesla. // Source : site Tesla USA

Pour le moment, seuls deux centres de Tesla en Californie peuvent pratiquer la pose du film de covering. Mais, on peut voir dans cette démarche le souhait de Tesla de tester le marché pour ensuite ouvrir l’option plus largement. Il est même possible que ce test puisse servir à proposer ce même service pour le Cybertruck.

Pour le client, l’avantage de passer par Tesla consiste notamment à s’assurer que la personne travaillant sur la voiture maîtrise son sujet. Cela évite d’avoir à chercher un tiers qualifié dans sa région. C’est le prix d’une certaine tranquillité d’esprit. Par contre, pour celui qui cherche à se démarquer des autres Tesla, il vaut mieux opter pour une création originale hors du réseau Tesla.

Tesla facture le prix des peintures entre 0 et 2 000 € sur les deux modèles concernés à la fabrication. L’entreprise vendrait donc le covering 3,5 à 7 fois plus cher qu’une peinture. A-t-on vraiment besoin de se demander pourquoi Tesla introduit subitement ce service à son catalogue ?

